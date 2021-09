Switch Firmware Update 13.0.0 accélère étrangement certains temps de démarrage du jeu

Image : La vie de Nintendo

La mise à jour 13.0.0 du firmware de Nintendo avait pour caractéristique principale d’ajouter la prise en charge des appareils Bluetooth, ce qui était en retard mais néanmoins bienvenu. Cependant, il a également effectué d’autres travaux, tels qu’une option « Update Dock » pour les équivalents du modèle OLED, assurant efficacement la prise en charge du port LAN qui sera introduit dans le nouveau modèle.

Un coup de pouce qui n’était pas dans le journal des modifications, cependant, semble être lié aux temps de démarrage du jeu. Maintenant, ce n’est pas un temps de chargement pour un jeu individuel, mais la transition du Switch vers le démarrage du jeu – cet écran noir avec le petit “clic” Switch animé en bas à droite. Comme l’a souligné @pikuri_ sur Twitter, cela s’est accéléré pour certains jeux dans la mesure où l’animation du clic ne peut même pas se terminer complètement.

Comment se fait-il que personne n’ait parlé de la façon dont les temps de démarrage des jeux ont été considérablement raccourcis après la dernière mise à jour du micrologiciel Switch ? C’est fou. Les jeux se lancent si vite maintenant que l’animation « Switch » en bas à droite n’a aucune chance de se dérouler. pic.twitter.com/UW6DyWFgxw— pikuri (@pikuri_) 16 septembre 2021

Nous avons testé une variété de jeux autour de l’équipe NL et pensons que c’est effectivement le cas dans certains exemples – les jeux plus gros prennent encore une seconde ou deux pour “démarrer” et commencer à se charger correctement, mais certains titres plus petits en particulier semblent être nettement plus rapide qu’avant.

[Update: Our video boffin Alex is currently testing and thinks some games may be a tiny bit slower when comparing across updated and non-updated hardware, so it appears to be a little random. For example, that testing suggests a physical copy of Super Mario 3D All-Stars is a little slower, along with a download of Hollow Knight. Yet in a similar test Super Mario 3D World + Bowser’s Fury is seemingly booting faster, so it’s certainly inconsistent.

This scribe has tested various download-only games (in a very unscientific way) that are booting quickly enough that the black screen animation doesn’t complete or even start, so some titles are faster. Examples are Shinsekai: Into The Depths, Hades, Mega Man 11 and The Great Ace Attorney Chronicles.

In summary, results seem to vary, it certainly feels to some of us in the team that a number of download titles in particular are getting into the software quicker, but factors like connection speeds / microSD card speeds etc will vary for each user. Our gut instinct is that some games are quicker, but clearly not all.]

En réalité, il s’agit au mieux d’un petit coup de pouce, bien sûr, et les temps de chargement du jeu après cet écran initial seront les mêmes que jamais. C’est une chose amusante à noter cependant, car les mises à jour du firmware de Nintendo ont souvent quelques petits ajustements qui peuvent facilement être manqués.

Avez-vous remarqué cela dans l’un de vos jeux ? Allez, essayez par vous-mêmes.