Switch Hackers exploite l’émulateur Sega Saturn très rapide du jeu

Image : Sega / Nintendo / Evan Amos / Kotaku

La semaine dernière, l’éditeur City Connection a publié de nouvelles versions des jeux d’arcade / Sega Saturn Cotton 2, Cotton Boomerang et Guardian Force pour PS4 et Switch. Il n’a pas fallu longtemps avant que les bricoleurs de Switch sur GBAtemp se rendent compte qu’ils pouvaient injecter d’autres jeux Saturn dans l’émulateur de City Connection, qui s’est avéré très efficace.

Un petit fond. City Connection a donné à chaque jeu une version distincte de 18 $, mais les a également rassemblés dans un package de 45 $ appelé Cotton Guardian Force Saturn Tribute. La société appelle sa technologie d’émulation ZebraEngine. Bien que chaque jeu ait fière allure en action, ils auraient un très grave problème de décalage d’entrée, même sur PS4. L’éditeur est conscient du problème et promet des mises à jour pour, espérons-le, le résoudre.

En attendant, les passionnés de Switch ont compris comment exploiter l’émulateur qui exécute les trois jeux de la fin des années 90. Sur la base de divers indices, ZebraEngine est presque certainement une variante de SSF, un émulateur Saturn à source fermée dont le développement a commencé il y a plus de 20 ans. SSF a une compatibilité et des performances assez bonnes, caractéristiques qui ont été confirmées par les membres de GBAtemp mettant ZebraEngine à l’épreuve.

Jusqu’à présent, ils ont trouvé comment injecter des images arbitraires de la ROM Sega Saturn dans l’émulateur, avec des résultats allant de bons à excellents. Certains jeux ne fonctionnent pas, d’autres souffrent d’un décalage d’entrée notable semblable aux émulations officielles Cotton et Guardian Force de City Connection. Mais un nombre surprenant fonctionne de manière fantastique avec zéro problème et de meilleures performances que tous les émulateurs Saturn basés sur Switch, tels que Yaba Sanshiro et le noyau Yabause de RetroArch, ont réussi à rassembler.

Les passionnés de GBAtemp ont été occupés à mettre le nouvel émulateur à l’épreuve et rapportent jusqu’à présent que les meilleurs jeux, notamment NiGHTS Into Dreams, Radiant Silvergun, Panzer Dragoon / Zwei, Guardian Heroes, Burning Rangers, Dark Saviour, Clockwork Knight, Astal, Dragon Force , et les retours d’action d’ascenseur fonctionnent parfaitement ou presque parfaitement. L’émulateur prend également en charge les jeux d’extension de 4 Mo de RAM, car Dungeons & Dragons: Shadows Over Mystara et Final Fight Revenge fonctionnent correctement.

G/O Media peut toucher une commission

Lire la suite: Collectionner les jeux Sega Saturn est un cauchemar total

La communauté essaie maintenant de comprendre comment extraire complètement l’émulateur ZebraEngine des actifs Cotton / Guardian Force qui l’entourent, dans le but de pouvoir faire apparaître et lancer des jeux autonomes Sega Saturn à partir du menu principal du Switch, comme n’importe quel autre. d’autres versions officielles. Des chargeurs de jeux similaires sont un phénomène courant sur les systèmes piratés comme 3DS et PS Vita, ce qui permet de sauter facilement dans les favoris émulés avec un minimum de tracas.

Le hic, c’est que jouer avec l’émulateur nouvellement découvert nécessite soit un commutateur de lancement capable d’exécuter un micrologiciel personnalisé, soit un commutateur modifié par matériel qui peut faire la même chose, les deux étant un peu difficiles à trouver. Même ainsi, c’est super cool de voir Sega Saturn, un système sous-estimé et difficile à émuler, fonctionner de manière inattendue si bien sur le portable relativement peu puissant de Nintendo. A se demander quels autres exploits pourraient être possibles.