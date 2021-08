La principale amélioration de la Nintendo Switch OLED réside dans le nom. Le nouveau modèle Switch, qui sortira le 8 octobre, dispose d’un écran OLED de 7 pouces, qui offre des couleurs plus vives et un meilleur contraste que les écrans LCD des Switch et Switch Lite standard. Il s’agit d’une mise à niveau assez importante pour ceux qui préfèrent jouer en mode portable, mais vous vous demandez peut-être également si le Switch OLED risque de subir une brûlure d’écran pouvant affecter les appareils OLED. La réponse courte est que vous ne devriez pas être trop préoccupé par le burn-in de Switch. Pourtant, ce n’est pas hors du domaine du possible.

Le Switch OLED aura-t-il un burn-in d’écran ?

La rémanence d’écran peut se produire sur les écrans OLED au fil du temps, car les images statiques sont affichées pendant de longues périodes. Cela peut faire persister certaines parties de l’image ou créer un effet fantôme. Cela dit, ce n’est pas un phénomène courant. La plupart des smartphones les plus populaires utilisent des écrans OLED, et nous parions que vous n’avez pas eu ce problème avec votre appareil mobile.

Bien sûr, il ne peut pas être garanti que des incidents isolés de burn-in Switch OLED n’apparaissent pas après sa sortie. Nintendo l’a même dit dans une déclaration fournie au site sœur de GameSpot, CNET :

“Nous avons conçu l’écran OLED pour viser la longévité autant que possible, mais les écrans OLED peuvent subir une rétention d’image s’ils sont soumis à des visuels statiques sur une longue période de temps”, a écrit Nintendo dans le communiqué. “Cependant, les utilisateurs peuvent prendre des mesures préventives pour préserver l’écran [by] en utilisant les fonctionnalités incluses par défaut dans les systèmes Nintendo Switch, telles que la fonction de luminosité automatique pour empêcher l’écran de devenir trop lumineux et la fonction de veille automatique pour passer en mode « veille automatique » après de courtes périodes de temps. »

La Nintendo Switch OLED a un écran vibrant de 7 pouces.

Essentiellement, il est possible que le Switch OLED souffre de burn-in, mais vous devrez probablement désactiver la fonction de veille automatique, augmenter la luminosité et laisser le Switch rester sur un écran statique pendant une période prolongée. Le burn-in OLED est rare, mais c’est toujours un risque. Cependant, ce risque peut être considérablement réduit en suivant les directives de Nintendo.

Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités du Switch OLED, consultez notre aperçu pratique du Switch OLED. Bien qu’il ait été difficile d’obtenir une précommande Switch OLED jusqu’à présent, les détaillants ont sporadiquement ouvert davantage de commandes pour la console au cours des dernières semaines. Assurez-vous de consulter notre guide de précommande Switch OLED pour un aperçu des listes de détaillants.