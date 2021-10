Switch OLED est éteint pour un début modeste au Japon en raison des faibles niveaux de stock

Image : Nintendo

Cela fait une semaine que les mesures des médias sociaux, combinées aux données de vente initiales disponibles au Royaume-Uni, ont indiqué un départ solide pour le modèle Switch OLED. Maintenant que les données sur les ventes japonaises émergent, il semble que le système ait rencontré un obstacle sur la route.

Le problème n’est pas sa popularité, mais semble être davantage lié à des problèmes de fabrication et – peut-être – à une erreur stratégique de la part de Nintendo. Bloomberg a partagé un rapport intéressant sur les chiffres de vente de Famitsu, qui montre que le lancement d’OLED a été inférieur aux modèles d’origine et Lite au Japon. Pourtant, les précommandes dans le pays se sont vendues rapidement, démontrant que le problème était l’incapacité de Nintendo à répondre à la demande.

Ventes de lancement OLED – 138 409 Ventes de lancement Lite – 177 936 Ventes de lancement de commutateur d’origine – 330 637

En raison de la demande pour le modèle OLED, de nombreux magasins au Japon auraient mis en œuvre des systèmes de loterie pour déterminer qui peut en acheter un. Les problèmes de fabrication peuvent en partie être attribués aux pénuries de puces et de pièces, qui affectent l’ensemble de l’industrie technologique à l’échelle mondiale. De plus, cependant, Bloomberg met en évidence « un cadre chez un partenaire d’assemblage », suggérant que la division de la fabrication de Nintendo entre les modèles Standard, Lite et OLED indiquait une confiance limitée dans la demande pour le nouveau modèle.

Lorsque l’OLED a été annoncée, la réception dans certains quartiers était certainement tiède, en fonction de ce que l’appareil n’apporte pas à la table. Ce ton semble être passé à plus de positivité ces dernières semaines, mais il est possible que les premières réactions au système aient poussé Nintendo à produire un volume de stock très conservateur. Il est également possible qu’un peu plus de priorité pour les actions ait été donnée à l’Amérique du Nord et à l’Europe, qui sont des marchés lucratifs pour l’entreprise.

C’est une combinaison de facteurs, sans aucun doute, mais cela a conduit à une pénurie de systèmes sur le marché japonais. Il y a également un affaiblissement de la demande pour l’ancien modèle original, ce qui fait craindre que Nintendo se retrouve avec trop de systèmes invendus si l’élan tombe trop loin. Bien sûr, nous avons la grande saison des achats à venir dans le monde, donc Nintendo espère voir tous les modèles en demande alors que les gens recherchent des cadeaux.

Tout compte fait, le Switch OLED est extrêmement populaire en ce moment au Japon – il n’y en a tout simplement pas assez pour répondre à la demande.