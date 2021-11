Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Lors du dernier Corporate Management Briefing de Nintendo, il a été révélé que son service d’abonnement payant – Nintendo Switch Online – comptait désormais plus de 32 millions de membres, en septembre 2021.

Le dernier chiffre significatif remonte à septembre 2020, lorsque la société a déclaré qu’elle comptait plus de 26 millions d’utilisateurs. Selon la dernière mise à jour, le nombre d’abonnés a de nouveau augmenté, grâce à la base croissante d’installations matérielles de Switch, qui s’élève désormais à 92,87 millions d’unités.

Comme d’habitude, la société a de nouveau indiqué comment elle « continuerait à améliorer et à étendre » le service. Il est également officiellement indiqué comment cela inclura des améliorations au nouveau niveau « Pack d’extension ». Malheureusement, il n’a partagé aucun chiffre autonome d’abonnés au « Pack d’extension », et peut-être jamais.

« À l’avenir, nous continuerons d’améliorer et d’étendre à la fois Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Expansion Pack, en nous efforçant de fournir des services qui satisfont les clients. »

Le pack d’extension n’a été annoncé et publié que récemment et comprend deux nouvelles bibliothèques rétro – Nintendo 64 et Sega Mega Drive/Genesis. En plus de cela, Nintendo a ajouté le Animal Crossing: Nouveaux Horizons DLC – Happy Home Paradise.

Ce nouveau niveau premium n’a pas vraiment reçu l’accueil le plus chaleureux de la part des fans de la Switch – avec de nombreuses questions soulevées sur le prix et la valeur du service, et des inquiétudes concernant la qualité de l’émulation N64. La bande-annonce officielle du nouveau service (ci-dessus) est également devenue la vidéo la plus détestée de la chaîne YouTube de Nintendo.

Êtes-vous abonné à Nintendo Switch Online ? Avez-vous acheté le niveau du pack d’extension ? Comment souhaiteriez-vous que Nintendo améliore et étende ce service pour satisfaire ses clients ? Laissez vos pensées dans les commentaires.