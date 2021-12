Switch Platformer ‘Bonito Days’ obtient 10 nouveaux niveaux dans une mise à jour gratuite

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le développeur indépendant Studio Somewhere a annoncé une mise à jour gratuite pour Bonito Days, son jeu de plateforme d’arcade exclusif à Switch qui a été lancé en octobre.

Sortie demain, la mise à jour propose dix nouveaux niveaux « magnifiques » que les joueurs peuvent découvrir, ainsi que trois nouvelles coupes à jouer en solo ou avec des amis. Les nouveaux niveaux font partie du nouveau système de progression de Bonito Days, qui comprend des étapes à débloquer et des options de personnalisation.

Lorsque la mise à jour arrivera, les joueurs remarqueront que les cinq niveaux Sweet Paradise sont désormais déverrouillables pour le mode Free Play et que de nouvelles couleurs et de nouveaux motifs ont été ajoutés au jeu. Un système de score élevé a également été ajouté pour que les joueurs défient leurs amis (et même l’équipe de Studio Somewhere), ainsi que d’autres correctifs de qualité de vie et de nouvelles commandes de caméra.

Si vous avez manqué notre précédente couverture de Bonito Days, où nous n’avons pas pu nous empêcher de comparer le titre au mode Monkey Target de Super Monkey Ball, voici un rapide aperçu de ce dont il s’agit :

Envolez-vous dans le ciel ouvert en collectant des bonbons, en attrapant des bonus et en découvrant des routes cachées et couronnez le tout avec un atterrissage parfait. Pour ces bonnie fish, le but n’est pas de gagner mais de profiter du beau temps, des vibrations relaxantes et des journées de détente tant qu’elles durent. – Un environnement de jeu relaxant à apprécier en solo ou entre amis

– Une esthétique vibrante, nostalgique des longues journées d’été

– Commandes de glisse et de roulement fluides basées sur l’élan

– Facile à prendre en main et à jouer au gameplay

– Bande originale japonaise sous licence City-Pop

Le jeu est disponible sur l’eShop dès maintenant pour 9,99 $ / 7,99 £ / 8,99 €. N’oubliez pas que ce contenu nouvellement révélé arrive dans le jeu sous forme de mise à jour gratuite demain, le 14 décembre.