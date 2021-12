Switch vient de profiter de sa meilleure semaine de vente de matériel et de logiciels à travers l’Europe

En novembre, il a été révélé que la Nintendo Switch avait géré sa meilleure semaine de vente au Royaume-Uni pendant la folie du Black Friday. Maintenant, Nintendo en a révélé plus sur le succès réel de cette semaine.

La société a annoncé que plus de consoles et de jeux Switch ont été vendus au Royaume-Uni et à travers l’Europe au cours de cette semaine – celle commençant le 22 novembre 2021 – que toute autre semaine de la durée de vie de la console. Le précédent record, selon Nintendo, avait été établi en novembre 2019.

Comme on le pensait auparavant, le pack Black Friday Switch de Nintendo, qui comprenait une copie de Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement Switch Online de trois mois, a contribué à stimuler les ventes de matériel, et Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ont contribué à la vente de logiciels. plus de six millions d’exemplaires dans le monde lors de leur premier week-end en vente.

C’est encore mieux aussi. Nintendo dit que novembre a en fait vu des semaines consécutives record pour les ventes de logiciels Nintendo Switch dans la région ; ce record de novembre 2019 a été techniquement battu au cours de la semaine commençant le 15 novembre 2021, avant d’être à nouveau battu immédiatement après la semaine suivante.

Pas mal pour une console qui est sur le point d’entrer dans sa sixième année de vente, hein ?