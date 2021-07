Switchfoot sort la vidéo du nouveau single “The Bones Of Us”

Dans la foulée de leur récente collaboration avec NEEDTOBREATHE sur “Carry Me”, groupe de rock lauréat d’un GRAMMY Award Commutateur est de retour avec un nouveau clip captivant pour son dernier single “the bones of us”.

Réalisé par Erick Frost, collaborateur fréquent de Switchfoot, la vidéo “les os de nous” montre le leader Jon Foreman enveloppé dans l’obscurité de la nuit, conduisant sans but dans les rues oubliées de sa ville natale.

« « the bones of us » est une chanson qui tente de passer de la mort du passé à un avenir meilleur», explique Foreman. « Quand nous avons enregistré cette chanson, nous étions à la recherche d’un sentiment – ​​nous voulions capturer la version audio de ce à quoi ressemblerait un rêve. . Pour le clip, nous avions le même objectif. Conduire la vieille Ford Ranch Wagon 57 de mon ami dans les rues désertes de ma ville natale au milieu de la nuit était surréaliste. Onirique. Je me suis retrouvé transporté dans le même chagrin d’amour aux yeux flous qui a inspiré la chanson.

“the bones of us” est le dernier single du prochain album de Switchfoot, interrobang, dont la sortie est prévue pour le 20 août via Fantasy Records. « the bones of us » est une chanson aigre-douce, tournée avec une lueur d’espoir alors que la chanson diminue et laisse son message global suspendu dans l’air : « oui, je me bats pour moi-même », dit le narrateur, « mais la plupart tout pour toi.”

Switchfoot a récemment annoncé qu’ils rejoindraient leurs amis de longue date NEEDTOBREATHE lors de leur tournée américaine It’s A Mystery à l’automne 2021 avec le groupe indie-pop montant, The New Respects. La course de 37 villes débutera le 7 septembre à St. Louis, MO et touchera les principaux marchés des États-Unis, notamment Red Rocks Amphitheatre à Denver, CO, The Greek Theatre à Los Angeles, CA, et Bridgestone Arena à Nashville, TN.

Cette tournée marque la première fois que les trois groupes sont de retour sur la route depuis l’arrêt des concerts en mars 2020 en raison de COVID-19. suivante Les tickets sont en vente maintenant.

Pré-commande interrobang.