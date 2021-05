Switchfoot sort un nouveau single, ‘I Need You (To Be Wrong)’

Groupe lauréat d’un Grammy Award Switchfoot ont partagé «j’ai besoin de toi (pour me tromper)», la première nouvelle musique originale du groupe de rock depuis l’album studio acclamé de 2019, Native Tongue.

Produit par Tony Berg (Phoebe Bridgers, Andrew Bird), «j’ai besoin de toi (pour avoir tort)» questionne ce que signifie avoir raison et l’importance de reconnaître ses propres angles morts.

Le leader du groupe, Jon Foreman, déclare: «J’ai commencé à écrire cette chanson il y a plus de dix ans, au cours d’une saison de frictions personnelles. Insécurité. Doute. Peur. Inspiré par l’histoire de M. Hyde, demandant: À qui puis-je faire confiance? Qui suis je? Des années plus tard, la chanson est restée aussi inachevée que les questions elles-mêmes, mais elle a commencé à nous parler d’une manière qu’elle n’avait jamais eue auparavant. Et nous avons donc commencé le processus de finition. Et pendant que nous avons commencé à déballer la chanson, la chanson nous déballait. Peut-être que notre ennemi n’est pas l’ignorance, mais l’illusion de la connaissance.

De plus, Switchfoot a récemment annoncé qu’il rejoindrait ses amis de longue date, NEEDTOBREATHE, lors de leur tournée automne 2021 It’s A Mystery aux États-Unis avec le groupe indie-pop en plein essor, The New Respects. La course de 37 villes débutera le 7 septembre à Saint-Louis, MO et atteindra les principaux marchés des États-Unis, notamment le Red Rocks Amphitheatre à Denver, au Colorado, le Greek Theatre à Los Angeles, en Californie, et la Bridgestone Arena à Nashville, dans le Tennessee.

Cette tournée marque la première fois que les trois groupes sont de retour sur la route depuis la fermeture des spectacles en mars 2020 en raison de COVID-19. Les billets seront mis en vente le 14 mai 2021 à 12 h 00, heure locale. Pour plus d’informations, visitez www.switchfoot.com.

Achetez ou diffusez en streaming «J’ai besoin de toi (pour me tromper)» de Switchfoot.

Dates de la tournée Switchfoot automne 2021:

07 septembre St.Louis, MO @ Saint Louis Music Park

8 septembre Kansas City, MO @ Midland Theatre

10 septembre Denver, CO @ Red Rocks Amphitheatre

11 septembre Salt Lake City, UT @ Sandy City Amphitheatre

13 septembre Phoenix, AZ @ Arizona Federal Theatre

14 septembre San Diego, Californie @ Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

16 septembre Los Angeles, CA @ Greek Theatre

18 septembre Bend, OR @ Les Schwab Amphitheatre

19 septembre Seattle, WA @ Marymoor Amphitheatre

21 septembre Missoula, MT @ KettleHouse Amphitheatre

23 septembre Fargo, MN @ Bluestem Center for the Arts – Bluestem Amphitheatre

24 septembre Minneapolis, MN @ Armory

25 septembre Madison, WI @ The Sylvee

26 septembre Indianapolis, IN @ Amphitheatre à White River State Park

28 septembre Cincinnati, OH @ Andrew J Brady ICON Music Center

30 septembre Chicago, IL @ Radius

01 octobre Detroit, MI @ Michigan Lottery Amphitheatre à Freedom Hill

02 octobre Cleveland, OH @ Nautica Pavilion

03 octobre Pittsburgh, PA @ Université Robert Morris – UPMC Events Center

07 octobre Philadelphie, PA @ The Met Philadelphia

8 octobre Boston, MA @ Leader Bank Pavilion

09 octobre New York, NY @ Pier 17

10 octobre Washington, DC @ The Anthem

12 octobre Louisville, KY @ The Louisville Palace Theatre

14 octobre Charlotte, NC @ Charlotte Metro Credit Union Amphitheatre

15 octobre Raleigh, Caroline du Nord @ Red Hat Amphitheatre

16 octobre Greenville, SC @ Bon Secours Wellness Arena

17 octobre Charleston, SC @ North Charleston Coliseum

19 octobre Rogers, AR @ Walmart AMP

21 octobre Austin, Texas @ Moody Amphitheatre

22 octobre Houston, TX @ Smart Financial Center

23 octobre Dallas, Texas @ The Pavilion at Toyota Music Factory

24 octobre Oklahoma City, OK @ Zoo Amphitheatre

27 octobre Memphis, TN @ Memphis Botanic Garden

28 octobre Birmingham, AL @ Oak Mountain Amphitheatre

29 octobre Nashville, TN @ Bridgestone Arena

30 octobre Atlanta, GA @ Ameris Bank Amphitheatre