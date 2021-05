Swizz Beatz et Ruff Ryders annoncent un nouvel album DMX Studio, “ Exodus ”

DMX Swizz Beatz, producteur et ami de longue date, aux côtés Ruff Ryders, a annoncé aujourd’hui que l’album studio posthume du légendaire rappeur de tout nouveau matériel original, Exodus, devait sortir le 28 mai via Def Jam Recordings.

Swizz Beatz, producteur exécutif et producteur d’Exodus, a publié la déclaration suivante: «Mon frère X était l’une des âmes les plus pures et les plus rares que j’aie jamais rencontrées. Il a vécu sa vie consacrée à sa famille et à la musique. Surtout, il était généreux avec ses dons et aimait ses fans au-delà de toute mesure. Cet album, X était impatient que ses fans du monde entier entendent et montrent à quel point il appréciait chaque personne qui l’a soutenu sans condition.

Les thèmes de la rédemption se retrouvent dans Exodus, le premier album Def Jam de DMX en 18 ans, depuis le Grand Champ de 2003. Le nouvel album partage son nom avec le fils de DMX, Exodus Simmons. La pochette de l’album est du photographe original Jonathan Mannion, qui a capturé certaines des images les plus emblématiques du DMX tout au long de sa carrière.

DMX continue de détenir la distinction unique d’être le seul artiste de l’histoire à entrer dans les charts Billboard 200 et Top R & B / Hip-Hop avec des débuts n ° 1 pour ses cinq premiers albums de carrière consécutifs, à commencer par ses débuts It’s Dark and Hell Is Hot , puis Flesh of My Flesh, Blood of My Blood,… Et puis il y avait X, The Great Depression, et Grand Champ (2003, avec son hymne définitif, «Where The Hood At?»).

Comme indiqué dans Billboard, Yonkers, le DMX natif de New York (alias Earl Simmons) a vendu plus de 74 millions de disques dans le monde au cours de sa vie et a accumulé plus de 14 certifications RIAA platine aux États-Unis seulement.

Il était «l’un des MC les plus mémorables de tous les temps», a écrit le journaliste Smokey D. Fontaine, co-auteur de EARL: The Autobiography of DMX (2003). «Le seul artiste qui a passé une carrière à inspirer les fans du monde entier à aboyer et à rimer dans de forts éclats d’énergie maniaque; alors seulement pour les amener à lire, rapper, réfléchir et pleurer dans des moments privés de réflexion honnête et d’introspection. C’était un homme de foi qui dépeignait fièrement et publiquement des aspects de sa vie à travers ses prières. Personne dans le hip-hop n’a jamais fait mieux. Personne n’a voulu dire plus.

