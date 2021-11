Sword Art Online Progressive aura un deuxième film en 2022 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le site officiel de Sword Art Online The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night (Gekijō-ban Sword Art Online: Progressive Hoshi Naki Yoru no Aria) a confirmé aujourd’hui que la saga cinématographique se poursuivra avec un deuxième film intitulé Sword Art Online the Movie -Progressif- Scherzo of a Dark Dusk (Gekijō-ban Sword Art Online: Progressive Kuraki Yūyami no Scherzo) en 2022.

Le premier film Sword Art Online Progressive est sorti ce samedi 30 octobre dans les salles japonaises. Les participants aux représentations d’ouverture avaient rapporté que la production de Scherzo of a Dark Dusk avait été révélée à travers une scène post-crédit dans Aria of a Starless Night.

Le long métrage A-1 Pictures a dominé le box-office local pour le week-end avec 225 000 billets vendus et un montant brut estimé à 349 millions de yens (environ 3,05 millions de dollars).

Sortie en 2012, la saga de light novel Sword Art Online Progressive nous offre un récapitulatif détaillé des événements de l’arc Aincrad original. L’auteur Reki Kawahara raconte ici en détail l’ascension étage par étage de Kirito et Asuna à travers le château flottant où se déroule le « Jeu de la mort ».

Le film Aria of a Starless Night ne couvre que la première moitié du volume initial, correspondant aux événements du premier étage d’Aincrad. Pour cette raison, l’annonce de Scherzo de Deep Night a suscité la controverse parmi les fans de la franchise, car le titre fait référence à l’histoire qui se déroule jusqu’au cinquième étage et qui est racontée dans le quatrième volume des light novels. Ce qui précède suggère qu’il y aura un saut considérable dans le contenu entre le premier et le deuxième films Sword Art Online Progressive.

Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night a été réalisé par Ayako Kawano (réalisatrice des épisodes de Your Lie in April et Love Live! Sunshine !!). Kento Toya (Sword Art Online : Alicization – War of Underworld) était en charge de la conception des personnages ; Yasuyuki Kai (animateur clé pour Sword Art Online: Ordinal Scale) était le réalisateur d’action et Yuki Kajiura (Puella Magi Madoka Magica) est revenu en tant que compositeur. Le casting était dirigé par Yoshitsugu Matsuoka (Kirito), Haruka Tomatsu (Asuna) et Inori Minase (Mito).

Source : CinéPremière