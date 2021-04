SXSW reçoit un investissement “ Lifeline ” de P-MRC avant le retour de 2022

P-MRC, la joint-venture entre Penske Media et MRC, qui existe depuis environ six mois, a acquis une participation de 50% dans SXSW.

L’investissement «bouée de sauvetage» arrive dans la foulée de l’annulation de SXSW 2020 (les organisateurs ont précisé que leur police d’assurance ne couvrait pas les pertes résultant de pandémies) ainsi que d’une itération virtuelle SXSW 2021. Alors que ce dernier présentait des discours et des sessions de Mark Cuban, Matthew McConaughey et d’autres personnalités de haut niveau – sans parler des performances en direct d’une multitude d’actes indépendants – les passes coûtaient 249 $ pièce, et on ne sait pas exactement combien de revenus le milieu. Événement de mars généré.

De même, ni SXSW ni P-MRC n’avaient divulgué publiquement les conditions financières de l’investissement au moment de la publication de cet article. En passant, certains médias ont précisé que P-MRC soutenait le festival d’Austin, tandis que différentes publications, dont le Wall Street Journal, ont indiqué que le soutien venait de Penske Media lui-même.

En outre, un communiqué d’octobre 2020 a relayé que la coentreprise de Penske et MRC s’appellerait «PMRC», bien que les rapports des publications de l’entité (Variety, The Hollywood Reporter et Rolling Stone parmi eux) montrent que le nom a depuis adopté un trait d’union.

Dans tous les cas, l’équipe existante du festival, âgée de 34 ans, continuerait à organiser la fonction de 10 jours, avant le retour attendu en 2022 pour une édition physique. Dans une déclaration largement diffusée, le co-fondateur et PDG de SXSW Roland Swenson – qui a reconnu l’année dernière que l’avenir de son événement était incertain – a souligné l’importance du soutien du P-MRC.

«Ce fut une période extrêmement difficile pour les petites entreprises, y compris SXSW. Lorsque Jay Penske est venu nous voir avec l’intérêt de devenir partenaire, c’était une véritable bouée de sauvetage pour nous », a déclaré Swenson.

«Alors que l’activité principale de SXSW continuera à se concentrer sur l’événement de mars à Austin, cet investissement stratégique amène également l’exploration de nouvelles capacités en fournissant une programmation de qualité à notre communauté diversifiée de professionnels de la création hautement engagés», a-t-il conclu.

De nombreux professionnels du divertissement et festivals de musique se préparent à accueillir de nouveau un public physique en 2021, mais le calendrier des concerts de 2022 se remplit rapidement – à tel point que la sursaturation du marché (et son impact sur la disponibilité et les portefeuilles des fans) pourrait devenir une préoccupation très réelle pour les promoteurs. .

The Weeknd a déjà vendu environ un million de billets pour sa tournée mondiale After Hours, selon Live Nation, et la série de concerts de 104 étapes devrait débuter en janvier. De plus, les fans de la semaine dernière ont fait planter le site Web de Ticketmaster alors qu’ils se précipitaient pour acheter des billets en prévente pour Bad Bunny.

Il convient de noter en conclusion que plus que quelques parties à but lucratif cherchent à retourner leurs laissez-passer à ce dernier, car une recherche rapide sur Twitter de «billets Bad Bunny» révèle un nombre substantiel d’options d’achat.