Sydney Chase, pièce secondaire présumée de Tristan Thompson, a embauché Gloria Allred après avoir menacé de poursuivre ⋆ .

Tristan Thompson, qui est actuellement avec la mère de son enfant, Khloe kardashian, a été pris dans un autre scandale de tricherie. Il a trompé Khloé alors qu’elle était enceinte de leur fille Vrai Thompson, puis à nouveau plus tard avec la meilleure amie de la sœur de Khloé. Cette fois, la dame en question est Sydney Chase, un modèle Instagram et une partie de «The Blackout Girls». Tristan a nié s’être connecté avec Sydney dans une liaison de plusieurs mois et a même menacé de la poursuivre en justice pour cela. Eh bien, Sydney a appelé son bluff et a embauché Gloria Allred pour la représenter.

L’avocat de Tristan, Marty Singer, a envoyé diverses lettres de cessation et de désistement à Sydney et aux contacts qui lui étaient associés après avoir prétendu qu’elle et Tristan étaient en train de baiser. Selon Sydney, Tristan lui a dit qu’il était célibataire et elle l’a jeté quand elle a découvert qu’il était toujours avec Khloe. Elle a également décrit sa bite non coupée comme un pénis «peek-a-boo». Maintenant que Sydney a un peu de chaleur juridique sur son cul, Page Six dit qu’elle a embauché une prolifique conférencière de presse, Gloria Allred. Et Gloria est prête pour un combat! Gloria a fait une déclaration à Page Six et leur a fait savoir ce qui se passait, et ce qui se passait était que Sydney était prête à prouver qu’elle ne mentait pas à propos de Tristan. Gloria a invité Tristan à venir interviewer afin qu’ils puissent partager des preuves:

«Elle a retenu les services de mon cabinet d’avocats, Allred, Maroko & Goldberg, pour la représenter et mener une enquête complète qui, selon elle, corroborera la relation entre elle et Tristan Thompson… Les représentants de M. Thompson l’ont mise au défi de révéler des preuves de leur relation. Nous serions disposés à partager les preuves que Sydney nous a fournies, à condition que M. Thompson se rende disponible en personne pour répondre à mes questions et nous fournir les documents que nous demandons… Si M. Thompson n’a rien à cacher, alors nous nous attendons à ce que qu’il se rendra disponible pour l’interrogatoire par moi et qu’il fournira volontairement les documents. Sydney serait disposée à être présente à cette réunion pour répondre aux questions et fournir des documents. »

Gloria a également rendu ma journée entière en demandant à Khloé de se glisser ensuite dans ses DM et de prendre le thé sur ce qui s’est passé avec Tristan:

«Khloé Kardashian est le bienvenu. Nous croyons que la vérité émergera à travers ce processus. Lorsque nous conclurons notre enquête, nous informerons Sydney de ses options juridiques. »

Sydney s’est également exprimée sur Instagram, confirmant finalement qu’elle avait reçu les lettres d’interdiction et de désistement disant qu’elles étaient envoyées à des courriels qu’elle n’utilise pas. Mais maintenant, elle l’a compris et elle est prête à utiliser Gloria pour obtenir justice! Elle a déclaré dans une histoire Instagram:

«J’ai finalement reçu la demande d’interdiction et de désistement quelques heures après avoir publié mon message en ligne. Il a d’abord été envoyé à un e-mail que je n’utilise plus. Cependant, je vais de l’avant avec la vérité et je choisis de ne pas me conformer … Je ne serai pas traité de menteur.

The Blackout Girl refuse d’être calomnié avec le terme «menteur»! Être une Blackout Girl est une position réputée! Page Six a demandé à Sydney si elle avait des preuves et elle a dit qu’elle en avait certainement et qu’elle parlait à ses avocats.

«Oui, je le fais évidemment, mais c’est maintenant une question juridique que les avocats vont gérer. Merci.”

Mais vraiment, qui croire dans ce scénario? Je ne sais pas – les deux semblent si crédibles. Quoi qu’il en soit, j’espère que Gloria réussira ses cascades habituelles. Peut-être que Sydney a une photo de bite du wang non coupé de Tristan que Gloria peut monter dans un bus et le conduire devant sa maison comme: “This u?”

Pic: Instagram