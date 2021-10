Sydney cherche à remporter le Grand Prix d’Australie loin de Melbourne

Sydney étudie la possibilité de retirer le Grand Prix d’Australie de Melbourne – mais cela ne pourrait pas arriver avant 2026.

L’Albert Park de Melbourne a accueilli la seule course de Formule 1 d’Océanie chaque année depuis 1996, bien que les éditions 2020 et 2021 aient dû être annulées en raison de la pandémie.

Auparavant, un circuit urbain à Adélaïde était le lieu entre 1985 et 1995, et avec le déménagement ultérieur à Melbourne, la course a également été déplacée de la fin de la saison pour devenir le lever de rideau traditionnel.

Maintenant, cependant, un programme d’information télévisé local sur le Seven Network basé à Sydney a affirmé que le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, selon Motorsport.com, évaluait une offre pour saisir le Grand Prix d’Australie lorsque le contrat existant aura expiré en 2025.

Il est rapporté qu’ils envisagent de créer un circuit urbain autour du célèbre port de Sydney, similaire à l’emplacement du Grand Prix de Monaco.

Le rapport indique que « des pourparlers sensibles et de haut niveau sont en cours », la Nouvelle-Galles du Sud cherchant à injecter des dizaines de millions de dollars dans des événements majeurs pour stimuler la reprise de l’État après la pandémie.

Une autre option de site serait le Sydney Motorsport Park à l’ouest de la ville, qui dispose d’un système d’éclairage de pointe, mais il est rapporté que le circuit urbain de style monégasque est la préférence.

Ce n’est pas la première fois qu’il y a des rumeurs selon lesquelles Sydney veut organiser le grand prix, cette ville et Melbourne étant des rivaux pour être considérés comme la capitale sportive de l’Australie.

Les deux ont organisé les Jeux Olympiques une fois chacun, Sydney plus récemment en 2000, bien que Brisbane les rejoindra dans ce statut après avoir été nommée ville hôte pour 2032.

Les restrictions étant assouplies, en particulier sur les voyages internationaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’Australie, les organisateurs sont convaincus que le Grand Prix d’Australie 2022 se déroulera – bien qu’il ne s’agisse pas de l’ouverture de la saison, mais plutôt de Bahreïn et de l’Arabie saoudite au troisième tour le 10 avril.