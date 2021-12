Sydney intensifie ses efforts pour remporter le Grand Prix d’Australie à Melbourne

Les liens entre Sydney et le Grand Prix d’Australie se sont renforcés – à la suite des commentaires du Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud.

Dominic Perrottet pense que Sydney a une « chance de combat » de ravir le continent de la seule course de Formule 1 d’Océanie à Melbourne.

Des informations sont apparues vers la fin octobre selon lesquelles Sydney étudiait la possibilité de s’emparer du Grand Prix d’Australie à l’expiration du contrat existant en 2025.

L’idée serait de créer un circuit urbain autour du célèbre port de Sydney, similaire à celui du Grand Prix de Monaco. Cependant, cela n’inclurait pas les courses sur le Harbour Bridge en raison de problèmes de sécurité.

Perrottet souhaite organiser davantage d’événements sportifs majeurs à Sydney et a déclaré, cité par Fox Sports : « Nous avons les plus grandes villes non seulement du pays mais du monde.

« Et sérieusement, pourquoi la Formule 1 voudrait-elle rester à Melbourne alors que vous pouvez venir ici ?

«Nous pensons donc que nous aurons une chance de se battre pour amener cet événement ici. Mais ce n’est pas seulement la Formule 1, ce sont des événements majeurs à travers le pays et à travers le monde que nous visons. »

L’Albert Park de Melbourne a accueilli le Grand Prix d’Australie chaque année depuis 1996, bien que les éditions 2020 et 2021 aient dû être annulées en raison de la pandémie.

Auparavant, un circuit urbain à Adélaïde était le lieu entre 1985 et 1995, et avec le déménagement ultérieur à Melbourne, la course a également été déplacée de la fin de la saison pour devenir le lever de rideau traditionnel.

Cependant, le renouvellement de 2022 devrait être le troisième tour de la saison le 10 avril.

Les commentaires de Perrottet ont été approuvés par le président de Venues NSW, Tony Shepherd, qui a déclaré : « Les habitants de NSW aiment la course automobile autant que n’importe qui et nous avons une ville de classe mondiale pour la mettre en scène.

« Nous aurions besoin de choisir l’itinéraire avec soin pour éviter de perturber les gens, mais ce serait un excellent moyen de vendre notre ville au monde. »

Cependant, le chef du GP d’Australie, Andrew Westacott, est déterminé à maintenir la course à Melbourne.

Il a déclaré : « Nous sommes très proches de la F1 et avons une relation qui remonte à des décennies. Nous avons une relation qui nous verra accueillir l’événement ici jusqu’en 2025 et nous voulons également nous tourner vers l’avenir.

« Nous allons arriver l’année prochaine et cela continuera de se produire. Notre mission est de regarder au-delà de 2025.