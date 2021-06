Sydney : la ville la plus peuplée d’Australie entre en confinement de deux semaines

S

Ydney et certaines régions environnantes entreront samedi dans une dure période de verrouillage de Covid-19 de deux semaines alors que les autorités luttent pour contrôler une épidémie à propagation rapide de la variante Delta hautement infectieuse qui est passée à 80 cas.

Certaines parties de Sydney, la plus grande ville d’Australie, étaient déjà fermées en raison de l’épidémie, mais les autorités sanitaires ont déclaré que les cas et les sites d’exposition augmentaient trop rapidement.

“Même si nous ne voulons pas imposer de charges à moins d’y être absolument obligés, c’est malheureusement une situation où nous devons le faire”, a déclaré la Première ministre de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.

L’Australie a mieux réussi à gérer la pandémie que de nombreuses autres économies avancées grâce à des fermetures rapides des frontières, des règles de distanciation sociale et une conformité élevée, signalant un peu plus de 30 400 cas et 910 décès de Covid.

Mais le pays a été confronté à de petites épidémies ces derniers mois. Ceux-ci ont été contenus grâce à une recherche rapide des contacts, à l’isolement de milliers de personnes à la fois ou à des verrouillages stricts.

Rugby Australie recherchait des sites alternatifs pour le test d’ouverture de la série de l’Australie contre la France, qui devait avoir lieu au Sydney Cricket Ground le 7 juillet.

Le verrouillage de samedi en Nouvelle-Galles du Sud inclura également les régions de Blue Mountains, Central Coast et Wollongong, qui entourent Sydney, une ville de 5 millions d’habitants.

En vertu des règles en vigueur jusqu’au 9 juillet, les gens peuvent quitter leur domicile pour des travaux essentiels, des soins médicaux, des études ou des achats. Le reste de l’État aura des limites sur les rassemblements publics et les masques seront obligatoires à l’intérieur.

“Cela ne servait à rien de le faire pendant trois ou cinq jours parce que cela n’aurait pas fait le travail”, a déclaré Berejiklian lors d’un point de presse.

Son gouvernement d’État conservateur était réticent à imposer le verrouillage, mais un nombre croissant d’experts de la santé l’ont demandé, alors que l’Australie se débattait avec le déploiement de sa vaccination.

Michael Kidd, médecin-chef adjoint de l’Australie, a déclaré que 28% des personnes âgées de 16 ans ou plus avaient reçu leur premier vaccin contre le COVID-19. Sur les 7,2 millions de doses administrées, 5,8 millions étaient des premières doses.

Bien que gratuits, les vaccins ne sont disponibles pour l’instant que pour les personnes de plus de 40 ans et celles appartenant à des groupes à risque en raison de leur santé ou de leur travail. Le vaccin Pfizer Inc est administré aux personnes âgées de 40 à 59 ans, et le vaccin AstraZeneca PLC aux personnes plus âgées.

Samedi, le cas d’un travailleur de la mine d’or Granites dans le désert de Tanami, dans le Territoire du Nord, a incité les autorités du territoire à ordonner l’isolement de plus de 1 600 personnes dans trois États qui avaient eu des contacts avec le travailleur.

La mine, propriété de Newmont Corp, a été fermée.