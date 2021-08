Sydney McLaughlin bat Dalilah Muhammad pour remporter le 400 mH avec WR

in

Le 400 mètres haies féminin – l’une des épreuves d’athlétisme les plus attendues aux Jeux olympiques de Tokyo – n’a pas déçu mercredi matin aux Jeux (et mardi soir aux États-Unis).

Avec deux Américains au sommet de leur sport, c’était le spectacle de Sydney McLaughlin et Dalilah Muhammad avec McLaughlin entrant dans la course en tant que détenteur du record du monde tandis que Muhammad était le champion olympique en titre. Et d’une manière ou d’une autre, ces deux-là font que cet événement très difficile semble facile.

La finale du 400 mètres haies s’est jouée à eux deux, alors que McLaughlin, 21 ans, a pourchassé Muhammad, 31 ans, pour battre son propre record du monde et remporter sa première médaille d’or olympique avec une finition palpitante proche de la photo. Et McLaughlin n’a pas seulement battu son record du monde ; elle l’a brisé avec un temps de 51,46, et Muhammad a remporté l’argent avec 51,58.

Juste une course incroyable entre deux désormais champions olympiques :

SON MOMENT D’OR !@GoSydGo remporte l’or du record du monde lors de la finale du 400 m haies femmes ! #TokyoOlympics x @TeamUSA : NBC

💻 : https://t.co/xHOJq5UwlD

: Application NBC Sports pic.twitter.com/xFGFzaW6Gu – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 4 août 2021

Le fer aiguise le fer. Muhammad rend McLaughlin meilleur. McLaughlin rend Muhammad meilleur. L’or et l’argent dans la finale du 400 m haies femmes. #TokyoOlympics x @TeamUSA pic.twitter.com/a9EXpdvSnI – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 4 août 2021

La paire américaine a maintenant quatre records du monde combinés, Muhammad l’ayant battu deux fois en 2019 et McLaughlin l’abaissant à 51,90 lors des essais olympiques américains en juin.

Lors de la finale olympique, Muhammad a également couru sous le précédent record du monde de McLaughlin.

La Néerlandaise Femke Bol a remporté le bronze avec 52,03 points, et la troisième Américaine de la finale, Anna Cockrell, a terminé septième mais a été disqualifiée en raison d’une infraction de couloir.

Pourquoi les athlètes olympiques mordent encore leurs médailles

12 merveilleuses photos de Simone Biles de sa performance à la poutre, médaillée de bronze olympique

voir 12 images