Sydney Sweeney est le visage de Guess, en hommage à Anna Nicole Smith – WWD

Sydney Sweeney est la vedette de la dernière campagne publicitaire de Guess, une ode à la regrettée Anna Nicole Smith.

Pour la jeune femme de 24 ans – l’actrice montante de « Euphoria » et « The White Lotus » – être le visage du label américain est un rêve réalisé.

“Quand j’avais peut-être 13 ans, j’étais avec ma mère, nous étions dans le centre commercial”, a déclaré Sweeney, appelant depuis le tournage de “Euphoria” de HBO. « Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours eu une poitrine plus grosse et je n’ai jamais eu l’impression de voir dans aucun magasin une forme de corps qui me représentait. Et je me souviens de la première fois que j’ai vu les mannequins géants Guess [ads] dans les vitrines, et je me disais : ‘Maman, je veux aller dans le magasin.’ Et elle m’a accueilli, et j’ai vu toutes les filles autour qui avaient des courbes et qui avaient des seins, et elles étaient célébrées, et elles étaient aimées, et elles étaient belles, et j’étais comme, ‘Oh, mon Dieu, j’espère que je grandir et je suis un modèle Guess.

Elle a poursuivi: «Je me faisais déjà horriblement intimider à l’école parce que – je veux dire, j’avais de gros seins quand j’étais petite, et personne d’autre n’en avait vraiment. Et donc en voyant ce genre de filles, je me suis dit : « OK, ça va aller »… Je suis humilié et honoré de pouvoir être cette fille pour quelqu’un d’autre, j’espère. »

Elle rejoint les goûts de Claudia Schiffer, Gigi Hadid et Smith, bien sûr, qui a été abattu pour Guess Jeans en 1992 par Daniela Federici.

“Je me souviens d’elle dans les publicités Guess”, a déclaré Sweeney (qui a également été sollicité pour poser pour Savage x Fenty de Rihanna). “Chaque fois que je pense à Anna Nicole Smith, je pense aux belles photos emblématiques en noir et blanc d’elle de Guess.”

Au collège, l’actrice coupait les pages du magazine et les affichait sur le mur de sa chambre dans sa ville natale de Spokane, Washington, elle a déclaré: “J’avais l’impression qu’elle représentait mon type de corps, et j’aime son enjouement et son énergie énergique que vous pouviez ressentir à travers ces photos, et j’ai toujours dit : “J’espère que je pourrai l’imiter en ce sens que vous n’avez pas besoin d’être très sexy tout le temps.” Comme, son côté ludique a fait ressortir le côté sexy avec elle, et j’adore ça.

C’est ce qu’elle cherchait à donner vie elle-même, lors du tournage de sa propre campagne, photographiée par Kenneth Cappello à Malibu, en Californie, sous la direction créative du directeur des partenariats de marque de Guess, Nicolai Marciano.

“Je me suis senti le plus moi-même que j’aie jamais ressenti lors d’une séance photo”, a déclaré Sweeney.

Elle a parfois été gênée par le passé, elle a ajouté : « Je ne suis pas un mannequin grand et maigre. [I’m thinking], ‘Le photographe aimera-t-il prendre mes photos ? Est-ce que je fais ça correctement ?’ J’essaie de créer des personnages pour me sentir plus à l’aise, parce que je me sens toujours plus à l’aise dans la peau de mes personnages… mais j’ai réussi à faire ressortir l’enjouement et le bonheur des photos d’Anna à travers moi.

Sydney Sweeney Avec l’aimable autorisation de Guess

Pour Marciano, le fils de 26 ans du cofondateur de Guess Paul Marciano, bien que les images de la marque Smith des années 90 aient été capturées avant l’heure, Smith est son modèle Guess préféré, et cette nouvelle campagne était une raison de “célébrer Anna”, il a dit.

“Elle est toujours une figure si pertinente dans le mannequinat, la publicité… Elle a laissé son empreinte dans le monde”, a-t-il déclaré, ajoutant que les nouveaux visuels avaient été conçus pour honorer son héritage, tout en mettant en lumière Sweeney.

“Sydney Sweeney est quelqu’un dont nous sommes définitivement un grand fan”, a-t-il déclaré.

La marque lance une collection de vêtements et accessoires de 32 pièces pour femmes et hommes dans le cadre de la campagne, Guess Originals x Anna Nicole Smith Collection, créée en partenariat avec l’artiste Cali Thornhill Dewitt. La gamme – comprenant des t-shirts, des pulls à col rond, des sweats à capuche, des combinaisons, des pantalons et du denim, ainsi que des chapeaux, des sacs fourre-tout, des chaussettes et des lunettes de soleil – est disponible le 7 octobre dans certains magasins de détail Guess, les pop-ups Guess Originals, en ligne sur guessoriginals. com et sélectionnez des pièces sur urbanoutfitters.com. Prix ​​entre 12 $ et 248 $, certains des articles présentent des graphiques d’un calendrier 1993 inédit mettant en vedette Smith, selon Guess.

“Vous ai-je manqué?” est vu écrit sur certains articles de la collection Guess Originals x Anna Nicole Smith. Avec l’aimable autorisation de Guess

Marciano et Dewitt, qui sont de bons amis, ont déjà collaboré à une campagne inspirée par Smith en 2018. Il s’agissait d’une version limitée, avec seulement 100 sweat-shirts abandonnés, bien qu’elle « ait eu beaucoup de traction », a déclaré Marciano.

“Cali et moi avons toujours parlé de faire la version du volume deux et après la réponse du premier, et même juste en cours – nous en obtenons tellement du point de vue des médias sociaux”, a-t-il expliqué. “Nous recevons tellement de commentaires, de questions, de demandes de renseignements sur Anna Nicole Smith.”

“Cette deuxième collection était une chance de développer l’idée originale, qui reconnaissait Anna Nicole comme l’icône qu’elle est”, a proposé Dewitt. “Anna et Guess sont inséparables à mes yeux, et cette collection est l’occasion de revisiter ce couple légendaire et intemporel.”

Collection Guess Originals x Anna Nicole Smith avec l’aimable autorisation de Guess