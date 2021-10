Syesha Mercado, alun d’American Idol, retrouve son fils 6 mois après l’enlèvement du CPS

L’ancienne d’American Idol, Syesha Mercado, a retrouvé son fils Amen’ra six mois après qu’il leur a été enlevé à la suite d’un examen de routine à l’hôpital pour tous les enfants Johns Hopkins. Syesha a partagé l’occasion capitale sur Instagram, en publiant une vidéo de son jeune fils sur la banquette arrière de leur voiture pendant que son partenaire Tyron Deneer les raccompagnait chez eux. “AMEN’RA EST OFFICIELLEMENT À LA MAISON !!!” a-t-elle écrit en légende.

Le fils et la fille de Syesha lui ont tous deux été enlevés en février en raison de “problèmes de santé” signalés liés à des soupçons de malnutrition. Amen’ra avait 15 mois à l’époque et sa fille, Asset Sba, n’avait que 16 jours. Mercado s’est d’abord rendue à l’hôpital parce qu’elle craignait que sa production de lait maternel s’assèche.

“La seule chose que nous ayons faite en tant que parents va obtenir de l’aide pour notre fils”, a déclaré Deener en août. Il a affirmé que la famille était victime de discrimination en raison de son régime végétalien. “Nous avons été jugés sur notre apparence, la façon dont nous nous présentons. Nous avons été criminalisés. Nous nous sommes fait retirer notre fils et notre fille par manque de compréhension.”

L’affaire a rapidement attiré l’attention des masses, car de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux se sont jointes à la cause de Syesha. En plus d’attirer l’attention de célébrités comme Kim Kardashian, cela a également rapidement attiré l’attention de Donisha Prendergrast, cofondatrice de We Have the Right to be Right, une organisation à but non lucratif axée sur les questions de justice sociale. Prendergast et la fondation ont travaillé en étroite collaboration avec la famille et leurs avocats sur l’affaire, rapporte le Sarasota Herald Tribune. Le média a rapporté que le fils de Mercado rejoindrait sa mère “bientôt” le 25 septembre. “C’est un moment tout à fait unique dans l’histoire, où nous, comme la nation, sommes en mesure de témoigner d’un enfant enlevé et de familles séparées. Et nous voyons la lutte des familles pour maintenir leurs droits en tant que parents contre les protocoles de l’État et les efforts nécessaires pour les réunir », a-t-elle déclaré.

Le couple a récupéré la garde de leur fille en août. Deneer a partagé la nouvelle édifiante via une vidéo sur les réseaux sociaux. « Nous voulons vous remercier, grâce à vous tous, que ma famille a eu le soutien nécessaire pour obtenir les meilleurs avocats du pays afin de pouvoir rendre justice. Asset est de retour ! » dit-il à l’époque.