Syesha Mercado d’American Idol perd la garde de son nouveau-né

American Idol alun Marché de Syesha a eu un autre bébé pris d’elle.

La chanteuse, 34 ans, a partagé une vidéo Instagram d’une heure des adjoints du shérif la forçant à remettre sa fille nouveau-née sur le bord de la route, alors même que Mercado leur a dit que son bébé allaitait toujours. “ILS ONT ENCORE PRIS NOTRE BÉBÉ !”, a-t-elle écrit en légende de la vidéo du 10 août.

Mercado a expliqué sur les réseaux sociaux qu’elle avait amené son fils aîné, Amen’Ra, à l’hôpital pour tous les enfants Johns Hopkins de Saint-Pétersbourg, en Floride, plus tôt cette année. Elle l’a emmené pour obtenir des « liquides supplémentaires », car il se sevrait de l’allaitement prolongé pour manger plus de solides. Cependant, elle a déclaré que des officiers armés “m’ont éloignée de force de mon fils” en mars après avoir été accusée d’abus et de négligence, selon ses propres termes.

Le chanteur a écrit sur Instagram : “Ils m’ont arraché à ma création la plus fière de ma vie, une pure joie, mon SUNhine.”

Le bureau du shérif du comté de Manatee « a conclu une enquête » en mars après avoir reçu des informations par le biais d’une ligne d’assistance téléphonique sur les abus concernant un enfant de l’hôpital Johns Hopkins All Children « qui souffrait de malnutrition sévère / d’un retard de croissance », selon Randy Warren, un responsable de l’information du bureau du shérif du comté de Manatee, dans une déclaration à E! Nouvelles le 13 août.