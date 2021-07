Sygnum est la première banque à proposer une participation à l’ETH 2.0 | Invezz

in

Sygnum Bank AG, la première banque d’actifs numériques, a commencé à proposer une participation dans Ethereum 2.0. La banque a publié cette nouvelle dans une annonce officielle plus tôt dans la journée, notant que cette décision en fait la première banque au monde à soutenir Ethereum dans son parcours pour adopter un modèle de preuve de participation (PoS). L’ajout de la prise en charge du jalonnement ETH 2.0 fait partie de l’objectif plus large de Sygnum d’étendre son offre.

Selon l’annonce, les clients de la banque pourront profiter d’un rendement allant jusqu’à 7% par an en pariant ETH via leurs portefeuilles actuels. Sygnum a intégré ce service dans sa plate-forme de niveau institutionnel pour garantir que le processus de participation est sûr et fluide. Apparemment, l’ETH parié sera stocké dans des comptes d’utilisateurs selon des normes de sécurité élevées.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Expliquant pourquoi la banque a décidé de commencer à soutenir la participation à l’ETH 2.0, son responsable des unités commerciales, Thomas Eichenberger, a cité la demande des clients. Il a noté que la position d’Ethereum en tant que crypto-monnaie de premier plan fait de sa participation un élément central des portefeuilles d’actifs numériques. Pour cela, l’esprit pionnier de Sygnum l’a conduit à proposer ce service dans le prolongement de sa gamme de produits attractifs réglementés et générateurs de rendement. Ce faisant, Eichenberger estime que les clients de la banque auront une opportunité unique d’accumuler d’autres formes de rentabilité en plus de l’appréciation du capital.

Le jalonnement ETH continue de gagner en popularité

Commentant le soutien de Sygnum à la participation à l’ETH 2.0, le responsable de la comptabilité et de la conservation de la banque, Thomas Brunner, a déclaré :

Les clients Sygnum peuvent participer à la nouvelle preuve de participation Ethereum et bénéficier dès maintenant de récompenses de participation potentiellement plus élevées. Il s’agit d’une option intéressante pour les investisseurs à long terme dans l’écosystème Ethereum.

Les paris ETH continuent de gagner en popularité, le montant total d’ETH misé dépassant 6,1 millions. Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH change de mains à 2 305,77 $ (1 670,54 £) après avoir gagné 6,34% au cours des dernières 24 heures. Cela signifie que l’ETH misé vaut 14,06 $. Le nombre de validateurs est également passé à plus de 185 000, selon les données de l’Ethereum Launchpad.

Plus tôt, les analystes de la banque d’investissement américaine JP Morgan ont publié un rapport, affirmant que les mises à jour d’Ethereum pourraient considérablement élargir le marché des paris. Dans le rapport, les analystes ont noté que le jeu génère actuellement 9 milliards de dollars (6,52 milliards de livres sterling) de revenus par an. Selon eux, le passage d’Ethereum à un mécanisme de consensus PoS peut porter le marché des paris à 40 milliards de dollars (28,98 milliards de livres sterling) d’ici 2025.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent