Sylvester Stallone a eu une surprise d’anniversaire sympa et cela implique Rambo

Sylvester Stallone reste l’une des stars les plus occupées d’Hollywood mais, pour le moment, la franchise Rambo est au point mort. Pour le moment, rien n’indique si une autre suite sera faite ou non, mais Stallone ne semble certainement pas opposé à l’idée. Il avait déjà évoqué l’idée de plus de films de Rambo et, d’après la façon dont le dernier épisode s’est terminé, rien ne dit qu’un autre film ne pourrait pas se produire. Pourtant, l’acteur semble avoir autre chose dans son assiette, donc on ne sait pas s’il a même le temps en ce moment.