Sylvester Stallone a refusé d’être Superman pour cette raison – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

À la fin des années 1970, Sylvester Stallone Il était déjà très populaire, puisqu’en 1976 il a joué et a écrit le scénario du film primé Rocheux, alors à cette époque la jeune star monopolisait les projecteurs et de nombreuses productions voulaient l’avoir, l’une d’elles était Superman.

Le protagoniste de Rocheux Il avait des projets pour le personnage, car il avait écrit le scénario lui-même et avant de livrer la première partie de la vie du boxeur, Stallone Il savait où il voulait emmener l’histoire, mais il n’a pas fermé les portes pour faire partie d’autres projets, alors il était dans paradis Ruelle (1978) et POING (1978).

Cependant, avant la sortie de ces films, le nom de Sylvester Stallone ressemblait à celui de la première adaptation cinématographique de Superman, car à cette époque, l’acteur était jeune et avait un physique approprié pour le rôle. Même en 1977, les producteurs du film se sont approchés Sournois et ils lui ont proposé le projet.

Bien que l’offre soit très alléchante, Stallone Il voulait que sa carrière soit orientée vers des rôles qui le consolideraient en tant qu’acteur et non à la mode, il a donc préféré ne pas devenir le premier acteur à donner vie au “Fils de krypton«Et apparemment pris une bonne décision, car son personnage de Rocheux Balboa il continue de porter ses fruits et en 2016 il lui a valu une deuxième nomination aux prix oscar.

Cela a dit le directeur

Mais, comme dans tout, il existe une deuxième version de cette approche avec Stallone, depuis le réalisateur Richard Donner a donné une interview à Le journaliste hollywoodien, dans lequel il expliquait lui-même les raisons pour lesquelles il ne voulait pas Sournois dans l’adaptation de Superman.

Selon le post, Donner précisait que les producteurs étaient ceux qui voulaient Stallone pour le rôle, mais il préférait quelqu’un. Malgré son opinion, il a dû rencontrer l’acteur et parler du projet. «J’ai essayé d’être une personne gentille et de dire: ‘C’est une erreur.’ J’aimais Stallone, il s’est avéré être un bon garçon. Il voulait le faire. Je me souviens que la réunion avait eu lieu dans le bureau de son directeur et c’était cordial. C’était une grande star et je suis comme un garçon punk », a déclaré le réalisateur de l’époque.

Il a précisé que la réunion avait eu lieu en raison de la pression des producteurs Alexandre Salkind Oui Ilya Salkind, qui a considéré que Sournois Il avait le potentiel et correspondait au profil, et sa carrière grandissait. Malgré cela, Donneril a dit qu’il n’était pas d’accord.

