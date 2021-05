Sylvester Stallone a révélé l’affiche de son Rocky IV Director’s Cut, et je suis pompé

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Sylvester Stallone a joué un certain nombre de rôles emblématiques au cours de son illustre carrière, mais il est prudent de dire que celui qui les domine tous est Rocky Balboa. Le combattant décoiffé de Philly tient toujours une place de choix dans son cœur et dans celui des cinéphiles. Stallone semble toujours travailler sur quelque chose lié à la franchise de longue date et, l’année dernière, il a annoncé qu’il était en train de travailler sur une coupe du réalisateur de Rocky IV. L’acteur, réalisateur et producteur a toujours tenu les fans au courant de son statut, et il a maintenant dévoilé une affiche qui m’a fait vibrer !