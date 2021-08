Sylvester Stallone atteint un record historique avec Gunn’s Suicide Squad

The Suicide Squad, le nouveau film de James Gunn, a non seulement gagné la faveur du public et des critiques, mais est actuellement en tête du box-office en termes de brut. Un fait qui représente non seulement une étape importante pour Warner Bros., mais a également servi à battre un record dans la carrière de l’un de ses interprètes, le désormais légendaire Sylvester Stallone.

Dans le film DC, le triple nominé aux Oscars exprime Nanaue, mieux connu sous le nom de King Shark, l’homme-requin amical et sauvage. Bien que le personnage ne se caractérise pas par une conversation particulièrement fluide, Stallone a été plus que suffisant pour réaliser quelque chose dont très peu d’acteurs peuvent se vanter : être numéro un au box-office en six décennies différentes.

Ainsi, l’acteur a atteint le sommet du box-office dans les années 70 avec Rocky, dans les années 80 également avec les suites de Rocky et avec Rambo, dans les années 90, il était numéro un avec le film Máximo Riesgo, dans la première décennie du nouveau siècle avec le cinéma automobile Driven, dans le passé avec Los Mercenarios et dans ce dernier avec The Suicide Squad.

L’artiste a profité de la nouvelle pour remercier ses fans pour cette réalisation et tous ceux qui ont collaboré de toutes les manières possibles, notamment le réalisateur de son dernier film :

Merci de m’avoir fait sentir que je suis au sommet du monde, ça a été une belle course grâce à tout le monde”, a déclaré l’acteur avant de conclure par : “Sly va continuer à frapper, merci James Gunn.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que Stallone travaille avec le cinéaste, puisque dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 il a connu son heure de gloire en incarnant Starhawk, chef d’un commando de pirates de l’espace.

Source : Cependant