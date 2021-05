Sylvester Stallone dirige le compositeur et l’orchestre de Rocky dans un post cool

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Pour toutes les entrées sauf une dans la franchise de films Rocky de Sylvester Stallone, le compositeur Bill Conti était un collaborateur ferme qui a aidé à raconter l’histoire de l’ascension d’un outsider pour devenir champion, et les complications qui ont suivi. Manquant seulement le très apprécié / récemment tweaker Rocky IV, Conti et Stallone ont travaillé en étroite collaboration pour établir le langage musical des luttes et des triomphes de Rocky Balboa. C’est un exploit qui a été célébré par Sly lui-même, comme l’a récemment montré un post sympa de l’homme dirigeant lui-même son compositeur et son orchestre lors d’une session d’enregistrement.