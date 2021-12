Sylvester Stallone fera ses débuts en tant que leader de la série télévisée à Kansas City sur Paramount Plus

L’acteur Sylvester Stallone est actuellement en négociations pour devenir producteur exécutif et jouer à Kansas City pour Paramount +, selon Deadline. Ce sera le premier grand rôle principal de Stallone dans une série télévisée.

Selon un synopsis, la série se déroule de nos jours et raconte le légendaire gangster new-yorkais Sal – joué par Stallone – qui est chargé de « rétablir sa famille mafieuse italienne dans la ville modernisée et directe de Kansas City. , Missouri. Là, Sal rencontre des personnages surprenants et sans méfiance qui le suivent tout au long de son chemin non conventionnel vers le pouvoir.

Kansas City vient de Taylor Sheridan (Sicario) et Terence Winter (Les Sopranos), Winter faisant office de showrunner. David. Glaser, Ron Burkle et Bob Yari de 101 Studios seront les producteurs exécutifs.

Plus tôt cette année, Stallone a révélé qu’il avait été inspiré pour écrire un pitch complet pour une émission télévisée Rocky Balboa. Stallone a déclaré que le spectacle Rocky pourrait avoir lieu dans les années 1960, lorsque Rocky avait 17 ans. Au milieu des événements majeurs de l’époque – comme le mouvement des droits civiques, l’atterrissage sur la Lune et la guerre du Vietnam – Robert « Rocky » Balboa menait une vie normale et simple, a écrit Stallone. Dans le même ordre d’idées, Stallone a également révélé cette année qu’il n’apparaîtrait pas dans le prochain film Creed, qui marque les débuts de réalisateur de la star Michael B. Jordan.

La coupe du réalisateur Rocky 4 de Stallone, intitulée Rocky Vs. Drago – The Ultimate Director’s Cut est récemment sorti.