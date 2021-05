Je veux dire, il est difficile de dire que ce n’est pas un excellent travail de maquillage. Sylvester Stallone a vraiment l’air d’être allé en enfer et en revenir. Le travail a été réalisé par Fiona Cush, qui a également travaillé sur d’autres films de Stallone, notamment la série Escape Plan et Creed II, ainsi que sur des films comme Baby Driver, Goosebumps et Bad Boys for Life.