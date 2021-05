Sylvester Stallone révèle à quoi auraient ressemblé Rocky et Adrian dans sa préquelle télévisée proposée

Si vous êtes comme moi, vous ne savez peut-être pas ce que vous pensez de ces photos de Rocky et Adrian. Oui, il s’agit certainement de versions plus jeunes des personnages que nous avons rencontrés pour la première fois dans le film original de 1976. Mais ces plans particuliers tombent en quelque sorte sur le territoire de la «vallée étrange». En fin de compte, les personnages n’auraient pas ressemblé de façon réaliste à ça dans la série (à l’exception de tout type d’effets visuels spectaculaires) mais, au contraire, cela nous indique que Sylvester Stallone cherchait à embaucher de jeunes acteurs qui ressemblaient étroitement à lui et à son ancien co- star Talia Shire.