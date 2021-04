Sylvester Stallone révèle s’il reviendra pour Creed III

Alors qu’il développe actuellement un autre film pour lui de jouer le rôle du boxeur emblématique, Sylvester Stallone, trois fois nominé aux Oscars, a déclaré lors de la sortie de Credo II qu’il ne reprendrait pas le rôle de Rocky Balboa dans aucun projet futur mais avec un nouveau Credo film dans les œuvres, il était dans l’air s’il reviendrait pour le threequel. Mais maintenant, en réponse à un commentaire sur son Instagram, Stallone a confirmé qu’il ne reviendrait pas pour le dernier opus de la série suite. (Via JoBlo)

Les détails de l’intrigue sont encore inconnus pour le prochain épisode avec et réalisé Michael B.Jordan, bien que l’on sache que le script est écrit par Keenan Coogler (Space Jam: un nouvel héritage) et Zach Baylin (Le roi Richard) sur un plan d’histoire du co-scénariste / réalisateur original Ryan Coogler (Panthère noire).

Le projet est produit par le producteur franchisé Charles Winkler, William Chartoff et David Winkler via Chartoff-Winkler Productions en association avec Proximity Media aux côtés de Jonathan Glickman, Jordan et Coogler, tandis qu’Adam Rosenberg, Sev Ohanian et Zinzi Coogler sont tous définis comme producteurs exécutifs.

Credo II publié en 2018 avec d’excellentes critiques de la part des critiques, conservant actuellement une note de 83% «Certified Fresh» par les critiques sur l’ensemble des critiques Rotten Tomatoes et une prise au box-office mondial de plus de 214 millions de dollars, ce qui représente une augmentation marquée par rapport à la prise de 173 millions de dollars originale.