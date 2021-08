Sylvester Stallone taquine la bande-annonce du réalisateur Rocky IV avec une image rétro avec Dolph Lundgren

Rocky IV a vu Rocky Balboa échanger des coups avec la puissance soviétique Ivan Drago après que ce dernier a tué Apollo Creed de Carl Weathers lors d’un combat d’exhibition. Bien qu’il ait rencontré un accueil critique plus mitigé que ses prédécesseurs, Rocky IV a rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde et reste le film le plus rentable de la franchise Rocky, y compris les spin-offs Creed et Creed II. En parlant de cela, Dolph Lundgren a repris Drago pour Creed II en 2018, qui a vu son fils Viktor s’affronter avec Adonis Creed de Michael B. Jordan.