Sylvester Stallone, Wesley Snipes et d’autres badasses s’unissent dans des séquences de Throwback Expendables

Bien sûr, la pièce maîtresse de tout cela est le fait que ce retour à ces jours plus simples nous rappelle que The Expendables de 2010 a été un moment assez historique dans l’histoire du cinéma d’action. Pour la première fois, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, deux titans autrefois engagés dans une rivalité historique, ont travaillé ensemble pour les fans. Avec la fin de ce conflit mythique, le ciel était la limite pour qui ils pouvaient participer, et les deux suites qui ont suivi l’ont prouvé.