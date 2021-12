Sylvia Pasquel a parlé de l’état de santé de sa mère ce Noël – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Sylvia Pasquel a évoqué l’état de santé de Silvia Pinal dans le cadre des vacances de décembre. L’actrice de 90 ans reste hospitalisée depuis mercredi dernier après avoir attrapé le COVID-19, elle n’a donc pas pu profiter du dîner de Noël comme d’habitude, à la maison et avec ses proches.

C’est dans l’après-midi du 22 décembre que la célèbre actrice a été admise à l’hôpital Médica Sur, situé à Mexico, après avoir souffert d’altérations de sa tension artérielle. Déjà à l’intérieur de l’hôpital, il a maintenu un contact physique avec ses proches jusqu’à ce que le personnel médical les informe que la matriarche de la famille avait été testée positive pour le coronavirus, il reste donc isolé jusqu’à présent.

En raison de la situation, la présentatrice de Woman, Real Life Cases, a dû passer le réveillon de Noël et célébrer Noël depuis sa chambre à l’hôpital. Sylvia Pasquel a déclaré, dans une interview qu’elle a donnée à Venga la Alegría, que tout le monde essaierait d’être en communication constante avec l’actrice via un appareil électronique.

Au cours de la nuit d’hier, Pasquel a partagé une brève mise à jour sur l’état de santé de sa mère à travers le message de Noël qu’elle a écrit sur son compte Instagram pour ses abonnés. L’actrice de Comme les pauvres sont si riches a souligné que Silvia Pinal est stable et calme.

«Ce Noël nous a fait réfléchir et réaliser à quel point nous avons de la chance d’avoir la présence de ma mère, je veux que vous sachiez qu’elle va bien, est calme et est plus forte que jamais. Nous avons vraiment besoin de notre Diva, mais tout va aller mieux et nous la récupérerons. Il y a Silvia Pinal depuis un moment, n’en doutez pas ! », a-t-il posté.

Par ailleurs, l’artiste de 72 ans a remercié tous ceux qui lui ont envoyé des messages pour le prompt rétablissement de la célèbre actrice de l’âge d’or du cinéma mexicain et a souhaité à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.

« Je tiens à remercier tout votre amour, toute votre affection et toutes vos bonnes ondes dans ces moments que nous traversons […] J’espère que beaucoup d’amour, beaucoup de santé et surtout beaucoup d’unité familiale viendront dans vos maisons. Je t’aime de tout mon cœur, que Dieu te bénisse et sois très heureux ! », a-t-il ajouté.

Stéphanie Salas a également profité de son profil Instagram pour partager ses sentiments sur la santé de sa grand-mère et l’a remerciée pour toutes les expressions d’affection que ses abonnés sur la plateforme lui ont envoyées.

« Que puis-je vous dire : ce furent des jours de Noël très intenses mais beaucoup d’apprentissage… Je sais juste que l’adversité m’a toujours rendu plus fort. L’urgence nous fait tout voir avec plus de clarté et d’intensité !!! », a-t-il écrit.

Michelle Salas n’était pas loin, elle a regretté de ne pas avoir pu profiter de cette date spéciale comme elle l’aurait souhaité en raison du problème de santé de son arrière-grand-mère et a appelé toutes les personnes qui la suivent sur les réseaux à continuer à respecter les mesures sanitaires mesures préventives et ainsi éviter plus d’infections de Coronavirus.

« Ce Noël, je ne trouve pas autant de mots que je le voudrais car il y a un petit vide en moi. Et bien que je sois calme que tout va bien, le manque qu’elle me fait et que mes proches me font est essentiel pour atteindre le bonheur absolu en moi », a-t-il posté sur Instagram.

Il est à noter que jusqu’à présent, on ignore si un autre membre de la dynastie Pinal est infecté, car malgré le fait que des tests Covid aient été effectués, ils attendront encore quelques jours pour obtenir un résultat beaucoup plus précis.

Avec des informations d’Infobae