Sylvia Pasquel explique pourquoi elle a caché la mort de son père à Stéphanie Salas

Parce que l’ex de Luis Miguel Elle a avoué que lorsqu’elle était enfant la mort de son père était l’un des moments les plus tristes de sa vie, et ça faisait aussi mal que sa mère ne lui ait pas annoncé la malheureuse nouvelle pendant quelques jours, c’est que maintenant Pasquel a révélé les raisons qui l’ont amenée à agir ainsi.

« Oui, on en a déjà parlé, je l’ai déjà expliqué… si vous avez une fille de 8 ans, et qu’on vous dit que votre mari est mort… quelle décision prenez-vous ? La faites-vous pour En pensant au bien-être de votre fils, ou parce que cela aurait pu aussi l’amener à la veille et aurait pu causer un traumatisme à la situation de voir son père dans un cercueil.

« Et voir son père enfouir à deux mètres sous terre, alors c’est une décision que vous, en tant que père ou mère, prenez en pensant que c’est la bonne pour votre fille », a expliqué l’actrice lors de sa rencontre avec la presse lors de la conférence. de la pièce Heures comptées.

La fille de Silvia Pinal souligné que Stéphanie Il est déjà en âge de surmonter ce moment, car quand les gens grandissent, ils peuvent comprendre les raisons pour lesquelles les adultes ont dû agir d’une certaine manière à un certain stade de la vie.