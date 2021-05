Sylvia Pasquel parle de la relation entre Luis Miguel et Michelle Salas

“Le voilà, la rencontre a eu lieu, ils s’aiment beaucoup, père et fille, et quoi qu’ils disent, quoi qu’ils parlent, la réalité est qu’ils sont père et fille qui s’aiment”, a déclaré l’actrice lors de la parler qu’elle a eu avec divers médias via le streaming.

Enfin, Pasquel a également fait allusion aux rumeurs selon lesquelles, à ce moment, Luis Miguel et Michelle n’ont aucun contact.

Selon les biographes de la chanteuse, Luis Miguel et Michelle ont fait un test ADN peu de temps avant d’aller vivre avec lui. (Agence mexicaine.)

“Et que parfois ils sont ensemble, parfois non, mais en fin de compte c’est le sang qui … ils sont du même sang, ils s’aiment, ils se respectent et ils s’admirent et c’est le chose importante », a-t-il conclu.

En outre, lors d’une interview avec l’émission Come joy, la première actrice a célébré que dans cette deuxième saison “Sophie” (comme Stephanie Salas est connue dans la fiction) est présentée comme une mère dévouée et engagée à cent, qui fait tout pour le bien-être de sa fille Michelle.

Macarena Achaga et le défi de jouer Michelle Salas dans Luis Miguel, la série