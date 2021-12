Sylvia Pasquel révèle l’état de santé de sa mère Silvia Pinal | .

Après avoir appris que Silvia Pinal devait être admise dans un hôpital au sud de la CDMX, l’information a fait son apparition, on sait que lorsqu’il est arrivé il ne savait pas qu’il était infecté mais lorsqu’il a subi un test il l’a découvert, maintenant sa fille Silvia Pasquel Il était chargé de révéler quelle est la véritable situation de santé de sa mère.

C’est à travers le compte officiel de Instagram de la célèbre où il a révélé des détails sur la santé de sa mère, en plus de l’accompagner d’un message de Noël pour célébrer et célébrer que la première actrice est stable.

C’est vrai, il semble être récupérer calmement, donc Pasquel s’est chargé de remercier les gens qui regardent Pinal, que nous retrouverons très bientôt et probablement pour bien plus longtemps.

« Je tiens à remercier tout votre amour, toute votre affection et toutes les bonnes vibrations dans ces moments que nous traversons. Ce Noël nous a fait réfléchir et réaliser à quel point nous avons de la chance d’avoir la présence de ma mère, je veux que vous sachiez qu’elle va bien, qu’elle est calme et qu’elle est plus forte que jamais. Nous avons vraiment besoin de notre « Diva » mais tout va s’arranger et nous la récupérerons. Il y a Silvia Pinal depuis un momentN’en doutez pas ».

De plus, Michelle Salas a également décidé de célébrer et de remercier ce Noël pour les bénédictions qu’il a : ce Noël, je ne peux pas trouver autant de mots, je voudrais parce qu’il y a un petit vide en moi. Et bien que je sois calme que tout va bien, le manque qu’elle me fait et est essentiel pour atteindre le bonheur absolu en moi », a-t-il commenté.



Sylvia Pasquel a révélé que sa mère Silvia Pinal est stable et qu’elle sera avec nous encore longtemps.

Stéphanie Salas a également remercié la dynastie Pinal pour les témoignages d’affection en ces temps difficiles et a déclaré ce qui suit.

« Que puis-je vous dire, cela a été une période de Noël très intense mais beaucoup d’apprentissage, je sais juste que l’adversité m’a toujours rendu plus fort. L’urgence nous fait tout voir avec plus de clarté d’intensité. Merci à tous ceux qui ont été au pied du canyon et à vous tous pour vos bons voeux, votre soutien et votre affection », a-t-il écrit.

Dans ces moments inattendus mais qui sont arrivés pour clôturer l’année, la famille Pineda est pleine d’espoir et bien sûr motivée pour passer à autre chose et la recevoir dès sa sortie de l’hôpital avec toute la joie du monde.