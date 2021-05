Sylvinho fait ses débuts aux Corinthians de la pire des manières

31/05/2021 à 02h30 CEST

Sylvinho devra beaucoup ramer aux Corinthians. Ses débuts sur le banc de Timao se sont terminés par une douloureuse défaite contre At. Goianiense (0-1) dans un match où Mateus Vital raté un penalty.

L’inverse, le jour de l’ouverture de Brasileirao 2021, expose les faiblesses de l’équipe de Sao Jorge Park, qui, sous la direction de Vagner Mancini, venait d’être éliminé en phase de groupes de la Copa Sudamericana et en demi-finale du Championnat Paulista.

Dragao a pris les devants, à la dernière minute de la première mi-temps, avec un jeu très bien bâti qu’il a terminé Zé Roberto. C’était un objectif psychologique. Les Corinthians ont cependant eu l’occasion de faire match nul à la 62e minute avec un penalty au cours duquel le gardien Fernando Miguel arrêté le premier pas de Vital et le rebond. Timao a tenté jusqu’au bout mais a manqué de fraîcheur et d’ordre tactique.

Mercredi, les deux prétendants se retrouveront à la Neo Química Arena, mais cette fois dans un match correspondant à la Copa do Brasil.

FLAMENGO COMMENCE FORT

Le match du jour était, sans aucun doute, Flamengo – Palmeiras, joué à Maracaná, et qui s’est décidé, à la 74e minute, avec un grand jeu de Bruno Henrique que Pedro a terminé de façon spectaculaire au deuxième poteau. Un grand objectif. Rogerio Ceni il a encore gagné le match Abel Ferreira, comme cela s’était déjà produit dans la Supercopa do Brasil. Le Mengao savait attendre son heure et ne ressentait pas le manque de son mitrailleur, Gabigol, avec un trouble gastrique.

La défaite de Palma augmente la pression sur leur entraîneur portugais, puisqu’il y a une semaine, Verdao a perdu la finale du Championnat Paulista contre Sao Paulo, Hernan Crespo. L’actuel champion des Libertadores traverse une crise de créativité évidente au début de la saison au cours de laquelle il a perdu les trois titres en jeu : la Supercopa do Brasil, la Recopa Sudamericana et la Paulista. La note positive a été la qualification, avec facilité, pour les quarts de finale des Libertadores dans une phase de groupes qui a toujours été sous contrôle.