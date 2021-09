Sylvinho le joue

24/09/2021 à 08:00 CEST

Ce qui se passe dans un Corinthians-Plameiras, l’un des classiques brésiliens les plus rivaux, a des conséquences majeures. Et dans l’édition de ce samedi (à 24h00 CEST), correspondant au 22e jour du Brasileirao, la personne qui peut se blesser est Sylvinho. Les voix réclamant son remplacement à la tête de Timao se multiplient et l’ancien club barcelonais, qui n’est en poste que depuis quatre mois, a besoin d’une prestation convaincante pour faire taire les critiques et se sentir fort et entériné.

Sylvinho a eu le mérite incontestable de sortir son équipe de la zone dangereuse du classement et de l’installer dans la partie noble (Il est sixième avec accès à la phase précédente des Libertadores). Maintenant, cependant, on lui demande beaucoup plus. Ce n’est plus une saison de transition avec l’arrivée ces deux derniers mois de chiffres contrastés comme Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes et Willian, qui est la cerise sur le gâteau.

L’ex-blaugrana est blâmé pour la mauvaise trajectoire à domicile. Il y a 10 points ajoutés sur 33 possibles, dans la pire séquence d’un entraîneur corinthien depuis l’inauguration de la Neo Química Arena en 2013. Et, ce samedi, il a le défi de briser la tendance négative de son équipe contre Palmeiras.

La dernière victoire corinthienne dans le derby remonte à juillet 2020. Depuis lors, il y a eu trois triomphes pour Verdao et quatre nuls : avec une victoire en finale du Championnat Paulista 2020 et un 4-0 au Brasileirao de la saison précédente. Abel Ferreira, en tant qu’entraîneur de Palmeirense, il ne connaît toujours pas la défaite dans cette classique.

En faveur de Sylvinho, c’est le fait que Palmeiras jouera la saison mardi, à Belo Horizonte, lors du match retour des demi-finales de la Copa Libertadores contre At. Mineiro. Tout est ouvert après un indescriptible 0-0 au match aller. Avec tout l’effectif disponible – peut-être le plus profond du football brésilien -, le sélectionneur portugais pourrait réserver quelques morceaux en pensant à la bataille de Mineirao. Le Timao, quant à lui, fera prendre conscience à chacun de l’importance de la rencontre.