Sylvinho, nouvel entraîneur des Corinthians

24/05/2021 à 00:01 CEST

Sylvinho a accepté le défi titanesque de gérer les Corinthians, le deuxième club le plus tordu du Brésil et qui traverse une crise sportive et financière profonde. Après des tentatives infructueuses de Renato Portaluppi et l’Uruguayen Diego Aguirre, L’adresse de Timao est allée pour un nom qui connaît la maison.

Celui qui était l’équipe de Barcelone a été formé en tant que joueur dans les catégories de base des Corinthiens. Il a eu une solide étape dans l’équipe première, où il a remporté la Coupe du Brésil 1995, le Brasileirao 1998 et trois titres pour Paulista (1995, 1997 et 1999), ce qui lui a ouvert les portes d’Arsenal, lors de sa première expérience en Europe.

En 2013, il est retourné à Timao où il a rejoint l’équipe d’entraîneurs et, en 2016, il a rejoint la Seleçao en tant qu’assistant de Tite. Ses débuts en tant qu’entraîneur-chef ont eu lieu en 2019 à l’Olympique de Lyon, où il est arrivé à la direction de son compatriote, Juninho Pernambucano, qui exerce les fonctions de directeur sportif. L’expérience a été trop courte.

O Corinthians informe que Sylvinho est # DatedoComOTimão et sera un technicien d’équipe professionnel. Expériences Após et aperfeiçoamento dans les commissions techniques de l’Europe et de CBF, la volta a ou clube que ou révélée comme un ailier. Bem-vindo! # ModernoÉSerCorinthians pic.twitter.com/RLzO0gyO6n – Corinthiens (@Corinthians) 23 mai 2021

Conseillé par son ancien coéquipier au Barça, Deco, il s’était installé à Porto ces derniers mois, en attendant de trouver une nouvelle destination. Et cela a été finalisé ce dimanche. Avec son annonce, Timao a voulu contre-programmer le titre de Sao Paulo dans le championnat Paulista.

A 47 ans, il dirigera Corinthians, que le Brasileirao entame le week-end prochain, avec de nombreux doutes sur ce qu’il peut faire. La Fiel, le fan tordu de Timao, est très clair qu’il n’y a pas d’équipe ou de capacité d’investissement pour se battre pour le titre.

Que s’est-il passé dans cette première étape de la saison, avec Vagner Mancini sur le banc, c’est un avertissement du niveau réel de l’équipe: éliminé en phase de groupes de la Copa Sudamericana, où il a été battu par Peñarol, et en demi-finale de Paulista contre Palmeiras (avec qui ils ont perdu 0-2) .