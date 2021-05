Sylvinho règne déjà chez Corinthians

26/05/2021 à 03:44 CEST

Sylvinho ne plisse pas et a déjà pris les rênes de ses Corinthiens, où il a été formé en tant que joueur et entraîneur, et que maintenant il dirigera dans une phase très délicate, avec un staff qui ne peut pas concourir pour les titres et où il est déjà certain qu’il n’y aura pas d’investissements significatifs.

A 47 ans, l’ancien arrière gauche du Barça fera ses débuts dans son pays en tant qu’entraîneur-chef. Il a signé, pour deux saisons, jusqu’à la fin de 2022 avec le défi gigantesque de redresser le cap d’une équipe qui n’est pas à la hauteur. Il fera ses débuts dimanche prochain, le premier jour du Brasileirao, recevant l’At. Goianiense, afin d’essayer d’être le plus haut possible.

“Le club est très clair, comme moi, que nous n’aurons pas beaucoup de renforts, je vois un scénario de joueurs avec de bonnes conditions et je comprends que tout peut être amélioré et amélioré”a expliqué l’entraîneur de São Paulo dans sa présentation. “Les Corinthiens – il a continué ‘ Il est habitué aux titres, mais cette étape est nouvelle, de construction, tant les jeunes que les plus expérimentés doivent être patients et unir leurs forces ».

Premier jour de Sylvinho, je ne reviendrai pas à Timão! Regardez la vidéo complète 👉🏼 https://t.co/rRloSeB65p 📹 Cris Sevieri / Corinthians TV # VaiCorinthians pic.twitter.com/DJLAVH4msa – Corinthiens (@Corinthians) 26 mai 2021

Selon Sylvinho, “la race et le dévouement sont le moins que nous puissions donner à notre torcedor “. Son message était pragmatique et plein d’espoir. Ses deux prédécesseurs, Tiago nunes, qui triomphe désormais dans la Guilde. Oui Vágner Mancini ils ont souffert et ont été déposés. L’équipe vient d’être éliminée en phase de groupes du Sudamericana et en demi-finale du Paulista, où Palmeiras, bien supérieur, l’a balayée 0-2.

L’ex-blaugrana dit que “Il se sent pleinement préparé à donner de la joie à la foule des Corinthiens”. Son expérience en tant que premier manager se limite au début de la saison 2019-20 à l’Olympique Lyonnais, où il a été licencié. Peu lui importe que ce soit le plan du président C Duilio Monteiro Alves, qui a déjà essayé d’embaucher le charismatique Renato Portaluppi et de l’Uruguayen Diego Aguirre. Il sait que l’opportunité de rejoindre son club est unique et que cela en vaut la peine. S’il réussit, ce sera un tremplin pour sa carrière sur le banc.