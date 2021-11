Symon Hammacott rejoint VMLY&R en tant que directeur de l’expérience, Asie

Hammacott se concentrera sur l’identification et l’investissement dans les nouvelles technologies

VMLY&R a nommé Symon Hammacott en tant que directeur de l’expérience pour l’Asie. Dans son nouveau rôle, Symon sera responsable de la conduite de la pratique de l’expérience client (CX) pour le réseau d’agences en Asie. Il dirigera les équipes de direction de l’expérience client et de la technologie de la région. Hammacott rendra compte à Tripti Lochan, VMLY&R Asia, co-PDG et directeur mondial de l’expérience, Jeff Geheb et travaillera à leurs côtés.

Hammacott se concentrera sur l’identification et l’investissement dans de nouvelles technologies et partenariats pour développer le portefeuille CX de l’agence. Il participera aux pitchs et propositions de l’équipe WPP ainsi qu’aux nouvelles propositions commerciales mondiales.

« Symon apporte une riche expérience et une nouvelle perspective à VMLY&R. Il a une vision claire de la façon dont il souhaite orienter la pratique en conjonction avec notre expérience de marque (BX) et nos offres de commerce, et ses passions pour la durabilité et le design éthique s’intègrent parfaitement dans notre philosophie de marques avec un objectif. Je suis ravi de l’avoir à bord », a déclaré Tripti Lochan, co-PDG de VMLY&R Asia.

Hammacott apporte avec lui plus de deux décennies d’expérience dans la constitution d’équipes de classe mondiale et le développement de produits et services leaders sur le marché pour les entreprises de la plupart des secteurs verticaux. Avant de rejoindre VMLY&R, il a travaillé en tant que responsable régional, expérience, Publicis Sapient. Il a également été associé à Isobar en tant que consultant en stratégie d’expérience et design d’expérience pendant plus de 10 ans.

Selon Hammacott, l’expérience client n’est pas seulement l’avenir, c’est aussi le « maintenant », et VMLY&R a déjà fait de grands progrès pour offrir à ses clients les meilleures expériences client. « Je suis stimulé par la perspective de guider nos équipes extrêmement talentueuses à travers la conception d’expériences, la technologie, les produits et les données pour aider les clients à acquérir d’abord des positions de leader sur le marché avec leur CX, puis à rester en tête grâce à une meilleure opérationnalisation de ces expériences. De cette façon, nous pouvons créer des produits, des services et des capacités significatifs et transformateurs qui offrent une valeur réelle à la fois au consommateur et à nos clients chaque jour et à l’avenir », a-t-il déclaré.

