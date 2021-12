Symone Sanders, assistant senior de Kamala Harris, quittera la Maison Blanche à la fin de l’année

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Symone Sanders, conseiller principal et porte-parole en chef du vice-président Kamala Harris, partira à la fin de l’année.

« Symone a servi honorablement pendant 3 ans », a déclaré un responsable de la Maison Blanche à Fox News. « D’abord en tant que membre précieux de la campagne présidentielle du président 2020, puis en tant que membre de son équipe de transition et maintenant assistant adjoint du président et conseiller principal/porte-parole en chef du vice-président. »

Le responsable de la Maison Blanche a également déclaré à Fox News que le président Biden et Harris « sont reconnaissants pour le service et le plaidoyer de Symone » et ont déclaré qu’elle « nous manquera ».

Le responsable a déclaré que Sanders « travaillera jusqu’à la fin de l’année ».