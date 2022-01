Symphonic Distribution dévoile une série B de 37 millions de dollars après la série A de 2017

Une photo de nuit de Tampa, en Floride, où est basée Symphonic Distribution. Crédit photo : Jesse Adair

Symphonic Distribution a officiellement terminé une série B de 37 millions de dollars, qui fait suite à une série A de 2017 qui a apporté à la société de 16 ans un capital de 4 millions de dollars.

Symphonic Distribution a dévoilé cette dernière augmentation de plusieurs millions de dollars via un article de blog, et le fondateur et PDG de l’entreprise basée à Tampa, Jorge Brea, a discuté de la ronde avec le Tampa Bay Business Journal. Selon le communiqué de la « société de distribution et de technologie musicale 100 % indépendante », NewSpring Growth de Philadelphie a mené la série B avec l’investisseur existant (basé à Tampa) Ballast Point Ventures.

Symphonic – qui a embauché l’ancien supérieur de SoundExchange Ali Lieberman en tant que vice-président des produits le mois dernier – a l’intention de consacrer la tranche de 37 millions de dollars à l’accélération du «développement technologique», à l’augmentation de la taille de son équipe, à l’expansion sur de nouveaux marchés et à l’exécution «d’acquisitions à travers le secteurs de la musique et de la technologie », ont déclaré les supérieurs.

Fait intéressant, Brea dans une déclaration (ainsi que l’interview) a évoqué la possibilité que ces rachats puissent englober des catalogues, Symphonic Distribution rejoignant éventuellement le nombre considérable d’entités qui ont acheté des droits de chanson depuis le début de 2020. « Cet investissement permettra nous à investir davantage dans nos clients, notre plateforme technologique, nos initiatives stratégiques, notre propriété intellectuelle et autres acquisitions », a-t-il en partie relayé.

Et lors de l’entretien susmentionné avec le Tampa Bay Business Journal, Brea a précisé que sa société prévoyait un chiffre d’affaires net de 12 millions de dollars pour 2021, soit le quadruple du montant que Symphonic générait au moment de sa série A 2017.

Enfin, le producteur de musique de longue date Brea n’a pas exclu une série C ou une vente sur toute la ligne, bien qu’il ait souligné son intention de poursuivre une croissance organique pour « l’année prochaine ou les deux ».

« Ce sera la chose intéressante ; tout peut arriver en cinq ans et il y a de plus grandes entreprises qui pourraient acquérir ou fusionner avec nous », a déclaré Brea au Tampa Bay Business Journal. « Ou si une série C apparaît – si cela semble bon pour toutes les personnes impliquées, cela pourrait être une opportunité. Mais certainement, au cours des deux prochaines années, nous ne faisons que baisser la tête et nous développer de manière organique. »

Plus généralement, la plus grande augmentation de Symphonic à ce jour arrive alors que des afflux de capitaux majeurs (et des valorisations massives correspondantes) continuent d’atteindre l’espace de distribution. En août 2021, le distributeur indépendant DistroKid a reçu un «investissement substantiel» d’une valorisation stupéfiante de 1,3 milliard de dollars, par exemple, et Spotify en octobre a discrètement vendu les deux tiers de sa participation dans l’entreprise pour 167 millions de dollars.

Pendant ce temps, UnitedMasters de Steve Stoute en 2021 a achevé deux tours de table de 50 millions de dollars, dont le dernier a permis d’évaluer 550 millions de dollars pour l’entreprise de cinq ans. Et le label et distributeur indépendant Believe, pour sa part, a réalisé plusieurs acquisitions au cours de l’année et a enregistré une augmentation de 27,1% de ses revenus en glissement annuel pour le troisième trimestre, à environ 162,59 millions de dollars (144 millions d’euros).