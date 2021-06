Symphony nomme Amit Kumar directeur exécutif et PDG du groupe

Kumar a travaillé avec GE, PwC, Shapoorji Pallonji, EY et KPMG

Symphony Limited a annoncé la nomination d’Amit Kumar en tant que directeur exécutif (ED) et PDG du groupe de la société, à compter du 2 août 2021.

Avec plus de 18 ans d’expérience professionnelle, Kumar a travaillé avec GE, PwC, Shapoorji Pallonji, EY et KPMG. En outre, il a cofondé une start-up axée sur l’analytique et l’a dirigée pendant trois ans et il travaille actuellement avec KPMG en tant que partenaire spécialisé dans le secteur des produits de consommation. Il se spécialise dans la transformation des entreprises et l’amélioration de la rentabilité. Kumar est titulaire d’un baccalauréat en technologie, en génie mécanique de l’IIT Kanpur et du diplôme d’études supérieures en gestion des affaires (PGDBM) de l’IIM, Ahmedabad.

« Nous sommes ravis qu’Amit Kumar se joigne à nous en tant que directeur exécutif et PDG du groupe Symphony. Il a près de 18 ans d’expérience dans les secteurs de l’entreprise et du conseil, a eu sa propre start‐up technologique et a été un spécialiste de la transformation des entreprises et de l’amélioration de la rentabilité avec trois des quatre grands cabinets d’expertise comptable/conseil », Achal Bakeri, président et directeur général, Symphony Limited, a déclaré.

« Je remercie le conseil d’administration de Symphony de m’avoir donné cette opportunité. Je suis impatient de diriger l’entreprise tout au long de la prochaine phase de son parcours de croissance, d’amener la marque Symphony vers de nouveaux sommets et d’aider à créer de la valeur à long terme pour tous ses actionnaires et parties prenantes », a déclaré Kumar dans son nouveau rôle.

Symphony, une multinationale indienne présente dans plus de 60 pays, est le fabricant de refroidisseurs d’air. Des inventions aux innovations, de la responsabilité énergétique à la gestion de l’environnement, Symphony opère dans les segments résidentiel, industriel et commercial. Fondée en 1988, à Gujarat, en Inde, Symphony Limited a établi une nouvelle catégorie de refroidissement par air par évaporation en Inde, l’amenant dans le monde entier. La société a établi des références comprenant 201 marques, 64 modèles déposés, 15 droits d’auteur et 48 brevets.

