Symptômes de retrait : banque centrale, rapide et lente

Les discussions de politique économique dans la zone euro, au Royaume-Uni et aux États-Unis tournent de plus en plus autour de la question de savoir quand et à quelle vitesse les banques centrales devraient retirer les mesures de relance mises en œuvre l’année dernière en réponse à la pandémie.

Il n’y a pas de réponses faciles. Les deux parties de la question appellent un jugement finement équilibré pour tenir compte des incertitudes qui sont en jeu. Les changements de politique des grandes banques centrales peuvent avoir des implications de grande envergure pour le bien-être économique et financier, affectant non seulement les personnes directement impliquées, mais aussi les nombreux pays qui finiront par « importer » les effets des décisions. Une façon de cadrer le débat est de penser à un road trip. Dans la voiture, il y a deux groupes qui s’accordent sur trois choses : la « destination » est d’atteindre une croissance économique élevée, durable, inclusive et durable ; la route pour s’y rendre est loin d’être droite ; et la voiture a un bon élan vers l’avant. Après cela, les deux camps sont en désaccord. Un groupe pense qu’une grande partie du trajet restant sera en montée et ne s’inquiète pas trop des courbes en cours de route. Il préférerait garder le pied sur l’accélérateur, pédale à fond, de peur que le véhicule ne décélère ou ne décroche.

Les autres passagers anticipent un voyage en descente avec de nombreuses courbes périlleuses. Le véhicule prenant de la vitesse, ce groupe préférerait relâcher l’accélérateur et éviter de risquer un « coup de frein à main économique » soudain, comme l’a récemment exprimé Andy Haldane, l’ancien économiste en chef de la Banque d’Angleterre.

Que vous soyez grimpeur ou descendeur dépend principalement de votre appréciation de trois enjeux actuels : le marché du travail, la flambée de l’inflation et le risque de ne pas pouvoir récupérer rapidement en cas d’erreur politique.

Le grand casse-tête du marché du travail est que, malgré une demande massive, le marché du travail est incapable de faire correspondre les chômeurs aux emplois. La situation est particulièrement dramatique aux États-Unis. Alors que les données de l’enquête sur les ouvertures d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre d’avril (la plus récente disponible) montrent qu’il existe un nombre record d’offres d’emploi aux États-Unis – plus de neuf millions – la participation au marché du travail reste obstinément faible et le chômage élevé, par rapport à avant -niveaux pandémiques.

Pour expliquer cet écart, certains évoquent des facteurs temporaires et réversibles tels que les fermetures d’écoles, l’augmentation des prestations d’assurance-chômage et l’insuffisance des services de garde d’enfants, tandis que d’autres s’inquiètent de problèmes à plus long terme tels qu’une propension modifiée à travailler et l’inadéquation des compétences. En tout état de cause, les dysfonctionnements persistants du marché du travail, notamment la lutte des employeurs pour trouver des employés, devraient entraîner une hausse des salaires, une possibilité qui alimente les inquiétudes concernant le deuxième problème.

Dans quelle mesure l’inflation actuelle est-elle « transitoire » ? Le camp de la pédale au métal a une conviction étonnamment forte que la hausse actuelle de l’inflation s’inversera brusquement. Au fur et à mesure que l’année avance, ils s’attendent à ce que les effets de base s’atténuent en même temps que les disparités entre l’offre et la demande.

D’autres, dont moi, n’en sont pas si sûrs, en raison de la probabilité de goulots d’étranglement persistants, de changements dans les chaînes d’approvisionnement et de problèmes de gestion des stocks durables. Nous aurons probablement besoin de plusieurs mois de données supplémentaires avant de pouvoir proposer des évaluations convaincantes de ces variables.

En attendant, les décideurs doivent être conscients des risques associés à toute ligne de conduite donnée, y compris l’inaction. Face à une telle incertitude, il est sage de se demander non seulement ce qui pourrait mal tourner, mais aussi quelles seraient les conséquences d’une erreur politique. Dans les conditions actuelles, un faux pas pourrait avoir des effets considérables et durables.

Les partisans de la poursuite des politiques monétaires au pied du mur soutiennent que les banquiers centraux disposent encore d’outils pour vaincre l’inflation si elle persiste. Mais comme s’empressent de le souligner les descendeurs, ces outils sont devenus de plus en plus inefficaces et difficiles à calibrer. En tant que telle, une banque centrale qui prend du retard peut être forcée de freiner, risquant une récession économique et une instabilité des marchés financiers. Le risque d’inaction (ou d’inertie) dans ce cas peut être plus important que celui d’agir tôt.

Dans le débat politique actuel, ce cadre décisionnel offre la plus grande clarté sur les bords. Par exemple, il existe des arguments convaincants pour que la Réserve fédérale américaine commence à relâcher son pied sur l’accélérateur. La croissance économique est soutenue, la politique budgétaire est également extrêmement expansionniste, et les entreprises comme les ménages ont accumulé une épargne importante qu’ils vont désormais dépenser. Les conditions sont maintenant réunies pour que la Fed commence à réduire progressivement et prudemment son programme d’achat d’obligations par rapport à son taux actuel de 120 milliards de dollars par mois.

La Banque centrale européenne est cependant dans une position différente. Alors que la croissance de la zone euro s’accélère, le niveau de soutien budgétaire n’est pas aussi solide qu’aux États-Unis et la reprise du secteur privé n’est pas aussi avancée.

Le cas le plus difficile à appeler est le Royaume-Uni. Avec une croissance, un soutien budgétaire et des perspectives du secteur privé plus finement équilibrés, il n’est pas étonnant que deux banquiers centraux très respectés, Haldane et le gouverneur de la BOE Andrew Bailey, se soient retrouvés dans des camps opposés du débat ce mois-ci.

D’autres banquiers centraux dans le monde peuvent être tentés de penser qu’ils ne sont que des spectateurs dans tout cela. Ils ne sont pas. La Fed, la BCE et la BOE ont une importance systémique : leurs actions ont souvent des effets d’entraînement significatifs (à la fois positifs et négatifs) sur l’économie mondiale. En tant que tels, les banquiers centraux ailleurs devraient mener leurs propres analyses de scénarios et formuler des plans de réponse appropriés. Il n’y a rien de mal à espérer que trois banques centrales d’importance systémique arriveront à destination en douceur. Mais le voyage est loin d’être terminé, et le risque que quelqu’un glisse n’est pas négligeable.

L’auteur est président du Queens’ College de l’Université de Cambridge et ancien président du Global Development Council de l’ancien président américain Barack Obama.

