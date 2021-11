symptômes et complications, lorsque le corps n’arrête pas de grandir

08/11/2021 à 07h45 CET

La acromégalie c’est une maladie rare dont l’incidence est de 3 à 4 cas par million d’habitants par an. Son diagnostic précoce est d’une importance vitale pour améliorer la qualité de vie et le pronostic de ces patients, il est donc important de connaître ses manifestations cliniques.

Le médecin Concepción Blanco, coordinateur du comité des tumeurs endocrines du service d’endocrinologie et de nutrition de l’hôpital universitaire Prince des Asturies (HUPA), à Alcalá de Henares, explique que l’acromégalie est causée par une sécrétion excessive d’hormone de croissance.

Cet excès est dû dans 95% des cas à l’existence d’une tumeur bénigne de l’hypophyse, une glande située à l’intérieur du crâne.

Si un excès d’hormone de croissance est produit avant la fin de la croissance, il en résulte un gigantisme, dans lequel la taille est élevée par rapport à la taille de la famille.

Si, au contraire, il apparaît après la puberté, il n’y a pas de croissance exagérée, mais il y a un changement des caractéristiques physiques et d’autres symptômes qui peuvent conduire au diagnostic.

L’intervalle moyen entre l’apparition des symptômes et le diagnostic est de 8 ans. En raison du retard de sa détection, 75 % des patients présentent un macroadénome hypophysaire (tumeur supérieure à 1 cm) au diagnostic, ce qui réduit les chances de guérison chirurgicale, surtout s’il envahit les structures avoisinantes.

Principaux signes d’acromégalie

Certaines des caractéristiques physiques typiques de l’acromégalie sont :

Croissance des mains et des pieds (parties acrales) qui donnent son nom à la maladie. Le patient peut le percevoir en raison d’une augmentation du nombre de chaussures ou de la nécessité d’agrandir les anneaux. La mâchoire se développe également (prognathisme) et par conséquent les dents se séparent. Mais cette pathologie affecte non seulement les os, mais aussi les parties douceur du visage, du nez et de la langue, qui, avec la croissance du larynx, peut provoquer des apnées nocturnes La compression du nerf médian au poignet peut provoquer un syndrome du canal carpien, qui se manifeste par un engourdissement du pression intracrânienne et troubles visuels dus à la compression de la voie optique par la tumeur. De plus, la compression du tissu hypophysaire normal peut entraîner d’autres déficits hormonaux, entraînant des symptômes tels que la dysfonction érectile ou des troubles menstruels.

Il faut ajouter que les patients atteints d’acromégalie ont un risque cardiovasculaire élevé, puisque l’incidence du diabète et de l’hypertension artérielle est augmentée.

Mais, en plus, un excès d’hormone de croissance peut affecter directement le cœur, les maladies cardiovasculaires étant la principale cause de décès chez ces patients.

L’acromégalie augmente également les risques de développer un cancer, en particulier du côlon.

Diagnostic simple

La multitude de manifestations provoquées par cette pathologie fait que le patient peut consulter différents spécialistes pour divers symptômes, jusqu’à ce que le diagnostic soit posé.

Pour cette raison, il est essentiel de diffuser les symptômes de la maladie auprès des professionnels de santé, afin que, en cas de suspicion clinique, le patient soit référé à l’endocrinologue pour diagnostic.

C’est relativement simple, puisqu’il est réalisé en déterminant l’IGF-I (facteur de croissance analogue à l’insuline de type 1) dans le sang, qui est produit dans le foie par l’action de l’hormone de croissance et est responsable de la plupart des effets de la croissance. hormone.

Si les taux d’IGF-1 sont élevés, le diagnostic peut être confirmé par une surcharge en glucose par voie orale.

De plus, il faudra faire une IRM de l’hypophyse, puisque dans plus de 95% des cas l’acromégalie est causée par une tumeur hypophysaire.

Si l’adénome est volumineux, il est nécessaire de réaliser une campimétrie pour évaluer si le champ visuel est affecté, car dans ce cas il faudra procéder en priorité au traitement pour éviter un déficit visuel permanent.

Chirurgie première option de traitement

Dans la plupart des cas, les spécialistes optent pour la chirurgie lors du traitement de ces patients. L’opération, qui vise à retirer l’adénome, est réalisée par le nez (voie transsphénoïdale).

Si la tumeur est petite, la chirurgie peut guérir le patient. Si la tumeur est volumineuse ou envahit les structures voisines, la chirurgie permet de guérir dans moins de 50 % des cas. Malgré cela, l’ablation de l’adénome facilite l’effet des médicaments utilisés dans la prise en charge après la chirurgie.

Médicaments pour réduire l’hormone de croissance

Dans certains cas, la chirurgie seule ne suffit pas, les spécialistes devront donc recourir à des médicaments. Parmi les plus utilisés figurent les analogues de la somatostatine, qui sont administrés une fois par mois par voie intramusculaire ou sous-cutanée profonde.

Ces types de médicaments permettent non seulement de réduire la sécrétion d’hormone de croissance, mais également le volume tumoral.

En cas de résistance aux analogues de la somatostatine, les antagonistes des récepteurs de la GH sont utiles pour le contrôle de la maladie.

La radiothérapie pour les cas les plus compliqués

Aujourd’hui la radiothérapie est réservée aux patients ayant une persistance de la maladie malgré la chirurgie et le traitement médicamenteux. Actuellement, la radiothérapie stéréotaxique fractionnée ou la radiochirurgie sont les techniques les plus utilisées en raison de leur capacité à agir sélectivement sur les restes tumoraux, en minimisant les rayonnements sur l’hypophyse saine et les tissus voisins.

Il est important de considérer chaque patient individuellement et d’en discuter en comité multidisciplinaire, où sont représentés les professionnels impliqués dans le traitement de ces patients, tels que les endocrinologues, les neurochirurgiens, les radiologues et les radiothérapeutes.