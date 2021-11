symptômes, prévention et comment le froid peut nous affecter

10/11/2021 à 18:28 CET

La maladie invasive à pneumocoque est une infection grave causée par la bactérie Streptococcus pneumoniae (pneumocoque). Si on regarde le nom de ce micro-organisme, on pourrait penser qu’il s’agit de pneumonie, mais cette pathologie implique bien plus.

Et est-ce que l’infection à pneumocoques peut produire une grande variété de pathologies. En plus de la pneumonie, il peut provoquer une sinusite, une otite moyenne, une méningite, une septicémie, une arthrite, une ostéomyélite, une cellulite et une endocardite.

Groupes les plus vulnérables au pneumocoque

Selon les experts, deux groupes de population sont les plus à risque d’être attaqués par la bactérie pneumococcique. Nous parlons d’enfants et de personnes âgées.

Plus précisément, parmi les plus vulnérables à la bactérie se trouvent les enfants de moins de 5 ans et, surtout, ceux de moins de 2 ans.

Les personnes de plus de 65 ans ou qui souffrent de maladies prédisposant aux infections par cette bactérie sont également très vulnérables.

Symptômes et traitement de la pneumococcie invasive

Comme nous l’avons vu, Streptococcus pneumoniae peut provoquer de multiples pathologies, donc les manifestations cliniques de cette pathologie peuvent varier de la fièvre et des frissons, de la toux ou des difficultés respiratoires typiques de la pneumonie, à la confusion et l’augmentation du rythme cardiaque qui provoque une septicémie.

Par conséquent, la façon de le diagnostiquer variera en fonction du type d’infection que le pneumocoque a produit. Très probablement, en cas de méningite ou d’infections dans le sang, l’analyse d’échantillons de liquide céphalo-rachidien ou de sang sera utilisée.

Quand on parle d’otite moyenne ou de sinusite, le spécialiste ne réalisera probablement pas ce type de tests. Une fois la présence de la bactérie déterminée, un traitement antibiotique sera prescrit.

La meilleure prévention est le vaccin

Il existe actuellement 3 trois types de vaccins antipneumococciques : le vaccin polyosidique contre 23 sérotypes de la bactérie (VNP23) et deux vaccins conjugués contre 10 sérotypes (VNC10) et 13 sérotypes (VNC13).

Selon le calendrier vaccinal espagnol, ce vaccin doit être administré chez les jeunes enfants à 2, 4 et 11 mois, et chez les adultes de plus de 65 ans.

Maladie invasive à pneumocoque et Covid-19

La forme de transmission de la maladie pneumococcique se produit par la toux ou les éternuements d’une personne infectée.

Par conséquent, les mesures de prévention contre le Covid-19 ont eu un effet profond sur la transmission de ce type de bactéries. Le confinement et la distance sociale ont conduit à une réduction des maladies invasives à pneumocoque.

Dans ce contexte, les experts soulignent l’importance de prévenir les maladies invasives à pneumocoque au cours de la période actuelle, alors que le retour à la normale réduit de plus en plus les mesures anticovides.

« Dans un scénario Covid-19 plus contrôlé, dans lequel les mesures de protection commencent à se relâcher, les agents pathogènes traditionnels réapparaissent. Cette situation met en évidence l’importance de renforcer les mesures de prévention contre les maladies infectieuses telles que le pneumocoque ou la grippe », explique le Dr José Yuste, responsable scientifique du Laboratoire de référence sur le pneumocoque de l’Institut de santé Carlos III.

Dans ce sens, le Dr Esther Redondo, chef de section du Centre de santé et de vaccination internationale de Madrid de la Mairie de Madrid, souligne qu’« avec le retour à la normale, il est encore plus important d’atteindre une couverture vaccinale élevée qui garantit la protection individuelle et groupe contre les maladies à pneumocoques ».

Et il ajoute que « c’est un moment idéal pour le faire, car bien que la vaccination antipneumococcique ne soit pas saisonnière, dans les prochains mois une grande partie de la population à risque entrera en contact avec le système de santé, ce qui sera une occasion unique de revoir et adapter leur calendrier de vaccination. De plus, nous devons profiter de l’engagement et de la sensibilisation actuels en matière de prévention des maladies infectieuses.