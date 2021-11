Symptômes qui vous indiquent que votre enfant est accro à la technologie

11/01/2021 à 10:00 CET

L’une de nos plus grandes préoccupations aujourd’hui est que nos enfants peuvent être accros à la technologie. Ils se réveillent, et avant de lever un pied du lit, ils consultent déjà WhatsApp. La première chose qu’ils font avant de se coucher est de regarder Instagram. Pendant qu’ils mangent ? Oui, aussi, beaucoup ne lâchent pas leur téléphone portable même pas pour manger. Et cet accroc peut se transformer en dépendance.

En fait, le ministère de la Santé a inclus les dépendances aux nouvelles technologies dans le Plan national de lutte contre les dépendances et a averti que 18% de la population âgée de 14 à 18 ans fait un usage abusif des nouvelles technologies.

Les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière que les drogues

Plusieurs fois, nous nous demandons : comment est-il possible que notre fils ou notre fille consacre autant de temps à ce réseau social ? Qu’est-ce qui le rend si intéressant ? Pourquoi votre contenu « hook & rdquor ; tellement de?

La réponse est simple : les réseaux sociaux sont conçus pour que les gens y passent le plus de temps possible. C’est l’un de ses principaux objectifs, car l’existence même du réseau social en dépend.

« Nous avons créé Facebook pour générer des addicts », a reconnu Sean Parker, co-fondateur de Facebook, lors d’un événement médical à Philadelphie, ce qui nous donne une première idée pourquoi nos enfants semblent être accros aux réseaux sociaux.

« Les médias sociaux fonctionnent de la même manière que les drogues ou l’alcool dans notre cerveau. Chaque fois qu’une personne consomme de la cocaïne, de la marijuana, a des relations sexuelles, regarde de la pornographie, joue à des jeux vidéo & mldr; éprouver du plaisir. Et le plaisir est régulé dans le cerveau par diverses hormones, mais principalement par la dopamine & rdquor;, nous a confié la psychiatre Marian Rojas Estapé lors d’un de nos événements. « Et à chaque fois que je reçois un like, j’ai des micro-étincelles de dopamine dans mon cerveau », nous a confié la psychiatre Marian Rojas Estapé dans cette interview.

Signes que notre enfant peut être accro à la technologie

Dans ce contexte, de nombreux parents se demandent comment nous pouvons détecter que notre enfant est accro à la technologie. En ce sens, Marc Masip, psychologue et directeur de Desconecta, centre spécialisé dans le traitement des addictions aux technologies, aux mobiles et aux jeux vidéo, nous exhorte à faire la différence entre abus ou usages irresponsables et addiction. « Il est très difficile de le distinguer, car ce n’est pas comme les médicaments, dans le cas de la technologie, son utilisation est standardisée, mais nous pouvons assister à un série de signes de risque.

Vous passez trop de temps dans la pièce Vous vous fâchez ou changez d’humeur si l’utilisation de votre appareil est restreinte à un moment donné Vous recevez une facture excessive ou des paiements sur le réseau sans autorisation Vous avez des changements émotionnels soudains Vous vous parlez ou vous envoyez des SMS téléphone sans repos. Utilise le mobile / pc dans des endroits inappropriés et/ou à des heures impaires. Il y a un manque de communication avec la famille. Cela diminue considérablement leurs performances scolaires. Arrête de faire des activités qu’ils faisaient pour pouvoir dépenser plus temps connecté.