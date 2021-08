Synchroniser le contrôle et la culpabilité – The Financial Express

Bien que la protection existe dans la loi, elle est trop souvent oubliée.

La décision de SEBI de passer, en principe, à l’idée d’« actionnaires de contrôle » du concept actuel de promoteur, prend tout son sens dans le nouvel environnement d’entreprise d’aujourd’hui. C’est une façon plus précise d’épingler la responsabilité. Avec des fondateurs qui partent souvent avec une petite participation, ce sont les investisseurs financiers comme les acteurs du capital-investissement (PE) qui prennent les devants dans de nombreuses start-up. Il est facile de visualiser les PE à la tête des opérations, avec une gestion professionnelle en place, reléguant les fondateurs à des rôles mineurs. C’est pourquoi même s’ils sont là, ces « promoteurs » qui ne sont pas vraiment en charge ne peuvent pas être rendus responsables des actions des autres.

Cependant, le régime de réglementation existant est une sorte de construction « une fois un promoteur, toujours un promoteur », même si un promoteur a réduit sa participation et l’a offerte à ses enfants qui sont loin de diriger l’entreprise. SEBI essaie de changer cela, afin que les actionnaires minoritaires, et même les prêteurs, puissent demander des comptes aux responsables. Les autres régulateurs doivent s’y joindre pour le faire rapidement.

La définition SEBI d’un promoteur exclut une institution financière, une banque commerciale ou un FPI d’être considéré comme un promoteur même s’ils détiennent 20 % ou plus du capital social, sauf dans des conditions particulières. Cependant, dans l’environnement d’aujourd’hui, les investisseurs institutionnels et financiers, et même un FPI avec une participation importante, pourraient être la ou les « personnes aux commandes » qui dirigent l’émission, et, par conséquent, ils doivent être classés comme tels. En effet, proposer un nouvel ensemble de règles et de réglementations, en harmonisant toutes celles existantes qui définissent quels actionnaires contrôlent réellement, ne va pas être facile. Des termes tels que « parties liées » devraient être redéfinis et une approche nuancée sera nécessaire pour encadrer les nouvelles règles.

Certes, le simple fait de rendre les gens plus responsables n’est pas une garantie contre les malversations ; en fin de compte, les « personnes qui contrôlent » peuvent s’avérer aussi bonnes ou aussi mauvaises qu’un groupe de promoteurs. L’objectif est simplement de s’assurer que les responsabilités incombent à ceux qui contrôlent et que le mauvais groupe de personnes ne soit pas blâmé. Les conseils d’administration des entreprises familiales sont généralement remplis de membres de la famille et ce n’est probablement pas trop différent dans les entreprises de la nouvelle ère où les conseils d’administration sont dirigés par des responsables. L’occasion se présente peut-être maintenant de réévaluer la composition et les responsabilités des conseils d’administration ainsi que celles des divers comités. Il est difficile de dire avec certitude comment les choses vont changer pour les banques et les entreprises gérées par des professionnels ; parfois, les conseils d’administration de ces sociétés ont laissé tomber les actionnaires.

Mais, même pour eux, dans la nouvelle construction, les droits et les responsabilités incomberont aux « personnes en contrôle ». Ce faisant, les régulateurs ne doivent pas diluer ces responsabilités. Ainsi, par exemple, tout comme c’est le cas pour les promoteurs dans les règles actuelles, les « personnes ayant le contrôle » doivent également être interdites de vendre leurs actions pendant une période déterminée après une introduction en bourse. Cependant, les fondateurs, s’ils ne font pas partie des « personnes sous contrôle », peuvent bénéficier d’une dérogation à la période de blocage. Même si SEBI et les autres régulateurs travaillent sur les nouvelles règles, le concept de responsabilité limitée ne doit pas être ignoré. Il faut sortir de la croyance selon laquelle l’actionnaire dominant est responsable de tout ce qui ne va pas. Bien que la protection existe dans la loi, elle est trop souvent oubliée.

