Synchroniser le marché vs rester investi : que préfèrent les investisseurs matures ?

Il existe deux manières de traiter les actions. L’un est le commerce – où les investisseurs achètent des actions sur le marché bas et vendent sur le marché élevé. Comme les marchés fluctuent à chaque instant, il existe même des options pour faire du trading quotidiennement. L’autre façon est de suivre les bases des investissements en actions et d’investir à long terme.

Commerce

En raison de leur enthousiasme, les nouveaux investisseurs souhaitent obtenir des rendements rapides grâce aux actions. Cependant, pour gagner de l’argent grâce au trading d’actions, un investisseur doit effectuer une étude approfondie sur les marchés boursiers et doit consacrer beaucoup de temps à suivre les marchés, l’économie – les économies nationales et mondiales, les événements qui peuvent influencer les sentiments des consommateurs et des actions individuelles.

Bien qu’étudier et consacrer du temps aide à la fois les commerçants et les investisseurs, c’est un must pour les commerçants. En effet, les investisseurs peuvent rester investis pour parcourir des marchés agités, mais pour acheter des actions sur le marché bas et les vendre sur le marché élevé, il n’y a pas d’autre option pour acquérir des connaissances et consacrer du temps à exécuter avec perfection.

Plus la volatilité du marché est élevée, plus il y aura d’options pour acheter des actions à bas prix et vendre des actions à haut. De plus, il est plus facile de gagner de l’argent sur un marché haussier.

Cependant, il est difficile de gagner de l’argent en négociant sur un marché baissier. En effet, l’opportunité de vendre sur un marché élevé peut être rare sur un marché en baisse.

Ainsi, sur les marchés baissiers, le manque de connaissances, d’expérience, de temps pour suivre les mouvements du marché peut dissuader de nouveaux investisseurs sans avoir une bonne force financière pour rester investi jusqu’à ce que les cours des actions se redressent ou pour supporter les pertes, le cas échéant.

Enthousiasmé par les gains tirés de la négociation dans un marché haussier, si un investisseur commence à emprunter pour des investissements à court terme, un marché bas prolongé peut le mettre en faillite.

Investir

La quête pour gagner de l’argent rapidement peut également causer des problèmes aux investisseurs inexpérimentés. En effet, attirés par les gains réalisés par les investisseurs existants, ces investisseurs finissent par investir dans des marchés élevés en raison de leur inexpérience.

Encore une fois, la quête de gagner de l’argent rapidement les rend impatients et sans attendre la reprise des marchés, ils finissent par vendre des actions à des marchés bas, subissant ainsi de lourdes pertes.

Attendre le moment où le marché investit dans un marché bas peut souvent s’avérer futile, car le creux exact d’un cycle de marché ne peut être prédit avec perfection.

Selon l’investisseur de renom Peter Lynch, « beaucoup plus d’argent a été perdu par les investisseurs qui se préparent à des corrections ou qui tentent d’anticiper des corrections, que ce qui a été perdu dans les corrections elles-mêmes ».

Ainsi, au fur et à mesure que les investisseurs acquièrent de l’expérience et deviennent matures, ils abandonnent la quête de gagner de l’argent rapidement grâce au trading et n’attendent pas d’investir sur des marchés bas, mais investissent et restent investis pendant les périodes de rendements élevés, faibles, sans rendement et rendements négatifs pour obtenir des rendements supérieurs à long terme.

Warren Buffett est connu pour acheter des actions avec l’intention de les détenir presque indéfiniment. Il a dit un jour : « Je n’essaie jamais de gagner de l’argent en bourse. J’achète en partant du principe qu’ils pourraient fermer le marché le lendemain et ne pas le rouvrir avant cinq ans. »

